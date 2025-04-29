Infinity Nikki теперь доступна в лаунчере Steam

Ролевая игра с элементами приключений Infinity Nikki теперь доступна пользователям Steam. Ранее версия для ПК распространялась только через Epic Games Store и собственный лаунчер разработчика.

29 апреля вышло обновление 1.5 под названием “Сезон мыльных пузырей”. Оно добавило новые локации, наряды, кооперативный режим, временные события и другие элементы контента. Infinity Nikki кроме PC также выпущена для PlayStation 5 и на мобильных платформах Android и iOS.

Проект создан китайской студией Infold Games на базе Unreal Engine 5. В центре сюжета — героиня по имени Никки и её спутник Момо, оказавшиеся в вымышленном мире Мираленд. Игра предлагает открытый мир, исследование различных регионов, решение головоломок, выполнение заданий, а также сбор и улучшение костюмов для персонажа.