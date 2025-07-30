Новый стиль, новый остров: Infinity Nikki получила обновление 1.8

Разработчики из Papergames выпустили свежее крупное обновление 1.8 Danqing Season для ролевой игры с открытым миром Infinity Nikki, сочетающей моду, исследования и приключения. Апдейт уже доступен на PlayStation 5 и предлагает игрокам отправиться на загадочный остров Данцин, полный новых заданий, событий и наград.

В рамках обновления пользователи смогут исследовать уникальную локацию, принять участие в тематических активностях и открыть новые наряды, которые расширяют возможности стилизации героини. Помимо свежего контента, разработчики также внедрили улучшения игрового процесса и исправили ряд технических ошибок, повышая общее качество проекта.

Infinity Nikki продолжает развиваться, предлагая поклонникам серии Love Nikki не только глубокую систему нарядов, но и полноценный мир с приключениями и исследованиями. Судя по всему, Danqing Season станет яркой страницей в истории проекта и порадует как модников, так и искателей новых впечатлений.