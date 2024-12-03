Сюжетный трейлер Infinity Nikki показывает завораживающий волшебный мир

Компания Infold Games совместно с разработчиками из Papergames готовится к выходу бесплатной адвенчуры Infinity Nikki — масштабного спин-оффа популярной игры Love Nikki. Проект перенесёт игроков в вымышленный открытый мир Мираленд, где им предстоит спасти его от надвигающейся угрозы, пройти уникальные испытания и при этом выглядеть стильно. В преддверии релиза авторы опубликовали сюжетный трейлер.
Японская версия:
Когда-то по миру бродили боги, чьи благословения позволяли желаниям процветать. Но после Падения Небес, случившегося тысячу лет назад, желания стали источником отчаяния. В этом мире, оставленном богами, появляется девочка по имени Никки, открывающая дверь в новую эру чудес. Это путешествие, названное INFINITY, становится началом новых свершений и символом долгожданного воссоединения.
Разработчики Infinity Nikki поблагодарили игроков за поддержку и сообщили о начале предзагрузки на всех платформах. В честь запуска проекта Infold Games приготовила множество внутриигровых наград, включая:
- Специальный стилистический фон,
- Позу для камеры,
- Два 4-звёздочных костюма,
- Значительное количество кристаллов.
Кроме того, за 30 миллионов предварительных регистраций игроки получат:
- 50 000 украшений,
- 300 нитей чистоты,
- 20 резонитовых кристаллов,
- 4-звёздочное снаряжение.
Infinity Nikki выйдет 5 декабря на PlayStation 5, ПК (Epic Games Store), iOS (App Store) и Android (Google Play).