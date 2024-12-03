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Infinity Nikki 05.12.2024
Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 50 оценок

Сюжетный трейлер Infinity Nikki показывает завораживающий волшебный мир

Gutsz
Новости

Компания Infold Games совместно с разработчиками из Papergames готовится к выходу бесплатной адвенчуры Infinity Nikki — масштабного спин-оффа популярной игры Love Nikki. Проект перенесёт игроков в вымышленный открытый мир Мираленд, где им предстоит спасти его от надвигающейся угрозы, пройти уникальные испытания и при этом выглядеть стильно. В преддверии релиза авторы опубликовали сюжетный трейлер.

Полный гайд для начинающих игроков в Infinity Nikki: советы и хитрости

Японская версия:

Когда-то по миру бродили боги, чьи благословения позволяли желаниям процветать. Но после Падения Небес, случившегося тысячу лет назад, желания стали источником отчаяния. В этом мире, оставленном богами, появляется девочка по имени Никки, открывающая дверь в новую эру чудес. Это путешествие, названное INFINITY, становится началом новых свершений и символом долгожданного воссоединения.

Разработчики Infinity Nikki поблагодарили игроков за поддержку и сообщили о начале предзагрузки на всех платформах. В честь запуска проекта Infold Games приготовила множество внутриигровых наград, включая:

  • Специальный стилистический фон,
  • Позу для камеры,
  • Два 4-звёздочных костюма,
  • Значительное количество кристаллов.

Кроме того, за 30 миллионов предварительных регистраций игроки получат:

  • 50 000 украшений,
  • 300 нитей чистоты,
  • 20 резонитовых кристаллов,
  • 4-звёздочное снаряжение.

Infinity Nikki выйдет 5 декабря на PlayStation 5, ПК (Epic Games Store), iOS (App Store) и Android (Google Play).

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