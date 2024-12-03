Сюжетный трейлер Infinity Nikki показывает завораживающий волшебный мир

Компания Infold Games совместно с разработчиками из Papergames готовится к выходу бесплатной адвенчуры Infinity Nikki — масштабного спин-оффа популярной игры Love Nikki. Проект перенесёт игроков в вымышленный открытый мир Мираленд, где им предстоит спасти его от надвигающейся угрозы, пройти уникальные испытания и при этом выглядеть стильно. В преддверии релиза авторы опубликовали сюжетный трейлер.

Японская версия:

Когда-то по миру бродили боги, чьи благословения позволяли желаниям процветать. Но после Падения Небес, случившегося тысячу лет назад, желания стали источником отчаяния. В этом мире, оставленном богами, появляется девочка по имени Никки, открывающая дверь в новую эру чудес. Это путешествие, названное INFINITY, становится началом новых свершений и символом долгожданного воссоединения.

Разработчики Infinity Nikki поблагодарили игроков за поддержку и сообщили о начале предзагрузки на всех платформах. В честь запуска проекта Infold Games приготовила множество внутриигровых наград, включая:

Специальный стилистический фон,

Позу для камеры,

Два 4-звёздочных костюма,

Значительное количество кристаллов.

Кроме того, за 30 миллионов предварительных регистраций игроки получат:

50 000 украшений,

300 нитей чистоты,

20 резонитовых кристаллов,

4-звёздочное снаряжение.

Infinity Nikki выйдет 5 декабря на PlayStation 5, ПК (Epic Games Store), iOS (App Store) и Android (Google Play).