У Эда Буна уже есть идеи касательно Injustice 3 ©

По словам директора NetherRealm Studios Эда Буна, у него уже есть идеи по поводу того, какой бы он хотел видеть Injustice 3. Однако сейчас NetherRealm занята подготовкой к релизу Mortal Kombat 1, поэтому тем, кто надеется на Injustice 3, нужно снова немного подождать. К счастью, сам Бун не раз заявлял, что NetherRealm хочет когда-нибудь вернуться к серии Injustice, и когда это произойдет, он, по всей видимости, уже знает, каким будет следующий файтинг по DC.

В разговоре с ComicBook.com во время недавнего мероприятия, посвященного выходу Mortal Kombat 1, Бун рассказал, что идеи для Injustice 3 появились у него еще во время разработки Injustice 2. В чем конкретно могут заключаться идеи, связанные с Injustice 3, Бун не сообщил, но сказал, что у него на ПК есть документ, в котором содержатся многие концепции игры, а также другие элементы, которые ему хотелось бы изучить подробнее.

Я не могу сказать о других, но у меня на компьютере всегда есть файл-блокнот с идеями типа: "О, мы могли бы сделать это, мы могли бы сделать то". Когда мы работали над Injustice 2, я уже начал проектировать Injustice 3. Всегда есть список идей и концепций, где есть то-то и то-то. Так что такой файл определенно существует.

Если Injustice 3 и станет следующей игрой, которую NetherRealm планирует выпустить после Mortal Kombat 1, то, скорее всего, это случится еще не скоро. Сама NetherRealm уже дала понять, что, скорее всего, поддержка MK1 займет у нее куда больше времени, в отличие от MK11, где обновления и дополнительный контент выходили на протяжении более чем двух лет. Исходя из этого, новая Injustice может выйти не раньше 2025 или 2026 года.

Тем не менее, очень приятно осознавать, что Бун вынашивал основные идеи Injustice 3 более шести лет. Хочется надеяться, что в итоге эти идеи все-таки увидят свет. И в целом радует тот факт, что Эд Бун думает о продолжении игры. Или хотя бы копит идеи для него. Но сколько из этих идей войдет в игру? Время покажет.