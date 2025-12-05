Представлен дебютный трейлер Inkblood - детективного хоррора с мрачной оккультной эстетикой

На PC Gaming Show: Most Wanted студия Hey Bird! представила Inkblood — детективную хоррор-игру с мрачной оккультной эстетикой. Трейлер сразу задаёт тон: труп, поклёванный воронами, и зловещая атмосфера обещают погружение в мир тайн и ужаса, который оценят любители готики и сверхъестественного.

Inkblood предлагает нелинейную историю, вдохновлённую проектами вроде Papers, Please, The Cosmic Wheel Sisterhood и Strange Horticulture. Игровой процесс разворачивается внутри странной, словно живой кареты. С помощью оптического прибора игрок заглядывает в прошлое, собирает улики и постепенно раскрывает преступления, от которых веет ужасом. В первом кейсе расследуется исчезновение целой музыкальной группы, а каждая улика и артефакт требуют внимательного изучения и решения головоломок.

Особое внимание уделено визуальной стилистике: фольклорные мотивы сочетаются с эстетикой тёмного карнавала и выразительной светотенью. Трейлер демонстрирует элементы боди-хоррора: карта мира выгравирована на спине кучера, а порезанная рука намекает на оккультную и кровавую магию, усиливая ощущение тревожного и мистического мира.

Inkblood пока не получила официальной даты выхода, но игру уже можно добавить в список желаемого на Steam. Проекты в жанре оккультного детектива продолжают оставаться популярными, предлагая игрокам окунуться в атмосферу сверхъестественных тайн, как это сделали серии Sherlock Holmes от Frogwares или культовая The Vanishing of Ethan Carter.

Inkblood обещает стать ещё одной захватывающей главой в мире тёмных детективов, где каждый артефакт и каждая улика — шаг к разгадке зловещей тайны.