Расширенный геймплейный трейлер Into the Fire: времени мало, ставки высоки

Студия Starward Industries представила расширенный геймплейный трейлер своей необычной приключенческой ролевой игры Into the Fire — ранее известной как Dantes Ring. Проект получил новое название, лучше отражающее его суть: катастрофу, миф, выживание и борьбу с огненной стихией.

«Гипнотическая, необработанная сила вулкана приведет вас прямо в огонь», — говорит управляющий студии Мацей Добровольский. Игра сочетает в себе антибоевую RPG, аркаду и элементы выживания, отправляя игроков на архипелаг Данте, где разгорается смертельная катастрофа. Здесь сражение не с врагами, а со стихией, вулканическими демонами и временем, которого критически не хватает.

Вас ждёт инновационный арсенал пожарного спасателя — от пушки для тушения огня до ретро-гаджетов и кислотостойких лодок. Вы будете спасать жизни, расширять базу, участвовать в ритуалах и разгадывать древние тайны, скрывающиеся за пеплом и пламенем.

Каждое решение — на вес золота: вулкан не ждёт. Нужно читать сейсмограммы, использовать тросы, прокладывать путь сквозь хаос и действовать быстро. Into the Fire выйдет в раннем доступе на ПК в 2025 году и обещает уникальный опыт на стыке драмы, мифа и напряжённого геймплея.