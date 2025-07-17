inZOI представит больше контента раннего доступа во время церемонии открытия Gamescom

KRAFTON объявила о планах представить трейлер первого дополнения к inZOI 19 августа на официальном показе Gamescom Opening Night Live (ONL) перед крупнейшей в мире игровой выставкой GamesCom 2025, которая пройдёт в Кёльне, Германия.
В трейлере будет представлена Кахайя — новая яркая карта inZOI, вдохновлённая тропическими городами Юго-Восточной Азии. Игроки смогут насладиться динамичным симулятором жизни на двух островах, исследуя такие самодостаточные занятия, как сельское хозяйство и рыбная ловля на главном острове, или наслаждаясь отдыхом и расслаблением на курортном острове. Расширенные возможности кастомизации и реалистичности игры также выводят симуляцию inZOI на новый уровень.
После презентации ONL KRAFTON будет работать на Gamescom с 20 по 24 августа, где поклонники inZOI смогут погрузиться в мир Кахайя благодаря интерактивным демоверсиям, различным программам и розыгрышам подарков.
Эти поклонники сейчас с нами в одной комнате?
Там были ошибки в словах. Правильно звучит так:
Основная проблема игры - слишком сильная реклама.Об проекте в официальном раннем доступе думали как об полноценном замене симса с его десятилетием обнов.