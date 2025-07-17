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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.3 1 443 оценки

inZOI представит больше контента раннего доступа во время церемонии открытия Gamescom

monk70 monk70

KRAFTON объявила о планах представить трейлер первого дополнения к inZOI 19 августа на официальном показе Gamescom Opening Night Live (ONL) перед крупнейшей в мире игровой выставкой GamesCom 2025, которая пройдёт в Кёльне, Германия.

В трейлере будет представлена Кахайя — новая яркая карта inZOI, вдохновлённая тропическими городами Юго-Восточной Азии. Игроки смогут насладиться динамичным симулятором жизни на двух островах, исследуя такие самодостаточные занятия, как сельское хозяйство и рыбная ловля на главном острове, или наслаждаясь отдыхом и расслаблением на курортном острове. Расширенные возможности кастомизации и реалистичности игры также выводят симуляцию inZOI на новый уровень.

После презентации ONL KRAFTON будет работать на Gamescom с 20 по 24 августа, где поклонники inZOI смогут погрузиться в мир Кахайя благодаря интерактивным демоверсиям, различным программам и розыгрышам подарков.

5
3
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ziyter7
поклонники inZOI

Эти поклонники сейчас с нами в одной комнате?

Авраам Линкольн

Там были ошибки в словах. Правильно звучит так:

где покойники inZOI смогут погрузиться в мир Какахи
3
samosan

Основная проблема игры - слишком сильная реклама.Об проекте в официальном раннем доступе думали как об полноценном замене симса с его десятилетием обнов.