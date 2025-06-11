Издатель inZOI поделился мнением о падении интереса к игре

Krafton, корейский издатель амбициозного конкурента The Sims – inZOI, выразил свою точку зрения относительно снижения интереса к проекту.

Согласно SteamDB, пиковый онлайн inZOI в Steam превышал 87 тысяч пользователей, однако сейчас ежедневный максимум едва достигает 2 тысяч. С апреля онлайн практически не поднимается выше 4 тысяч игроков одновременно.

Для сравнения, у The Sims 4 даже в этот период ежедневное количество игроков не опускалось ниже 25 тысяч, при этом игра распространяется бесплатно.

Krafton объясняет падение интереса тем, что inZOI находится в стадии раннего доступа, и сейчас основное внимание уделяется доработке, улучшению игрового процесса и сбору отзывов от игроков. Представители компании подчеркивают, что работа над проектом только началась, и благодарят всех, кто играет в inZOI.

Напомним, inZOI вышла в ранний доступ 28 марта 2025 года и за первую неделю продаж преодолела отметку в миллион копий. Тогда студия заявила о планах превратить игру в долгосрочную франшизу уровня PUBG.

В ближайшее время inZOI получит обновление, добавляющее поддержку модов. Релиз обновления, изначально запланированный на конец мая, был перенесен на середину июня.