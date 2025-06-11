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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.4 1 378 оценок

Издатель inZOI поделился мнением о падении интереса к игре

Solstice Solstice

Krafton, корейский издатель амбициозного конкурента The Sims – inZOI, выразил свою точку зрения относительно снижения интереса к проекту.

Согласно SteamDB, пиковый онлайн inZOI в Steam превышал 87 тысяч пользователей, однако сейчас ежедневный максимум едва достигает 2 тысяч. С апреля онлайн практически не поднимается выше 4 тысяч игроков одновременно.

Для сравнения, у The Sims 4 даже в этот период ежедневное количество игроков не опускалось ниже 25 тысяч, при этом игра распространяется бесплатно.

Krafton объясняет падение интереса тем, что inZOI находится в стадии раннего доступа, и сейчас основное внимание уделяется доработке, улучшению игрового процесса и сбору отзывов от игроков. Представители компании подчеркивают, что работа над проектом только началась, и благодарят всех, кто играет в inZOI.

Напомним, inZOI вышла в ранний доступ 28 марта 2025 года и за первую неделю продаж преодолела отметку в миллион копий. Тогда студия заявила о планах превратить игру в долгосрочную франшизу уровня PUBG.

В ближайшее время inZOI получит обновление, добавляющее поддержку модов. Релиз обновления, изначально запланированный на конец мая, был перенесен на середину июня.

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14
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 14
Ваш комментарий
JohnTornton

очередной убийца убил себя

8
Alex40001

ну это явно не то чего ожидали даже с теми технологиями что туда добавили

5
UnsophisticatedEleazar

Видел кучу нытья, типа контента мало.
Правда вот буквально в каждой части симс так же, пока не выпустят длцшек хотя бы на 20.000 рублей.

5
JohnTornton

тока при выходе условного симс4 есть симс3 с длс
а тут нет ничего

4
MunchkiN 616 JohnTornton

только в таком случае зачем мне играть в нефункциональный симс 4 когда я могу играть в симс 3 и троить там домики на 5 этажей под землю со всякими длс? пек-пек

Jarvis666

Корейцы думали что клепануть бездушную копию Симс, без контента, это хорошая идея? Как итог Смешанные отзывы и 1200 онлайна))

5
llaann

Функционал inZOI лет на 10 опережает Sims 4.

3
Jarvis666 llaann

Вижу как он опережает. Можно отсканировать х*й и поставить его на полке в игре,пприкольно, да, не спорю. В остальном этом скам и не паханое поле для модолелов, игры толком нет))

1
RedDay13 Jarvis666

Ну так и симсы если убрать из них длс пустышки

JackReacher

Пока похоже на скам и прогрев мамонтов. Но если действительно допилят и игра обрастет функционалом, возможностями и симы реально будут живыми, то успех еще будет и онлайн взлетит вновь.

1
Ивасик

inZOI нанес ряд сокрушительных ударов по Симам.

Лев Левин

Потому что они обещали типа прорывную игру, убийцу симс, а разговоров то было...
Вообще что Инзой что Hollywood animal меня заинтересовали на старте, а сейчас чёт не радуют. Такое впечатление что их просто забросили.