Издатель inZOI поделился мнением о падении интереса к игре

Krafton, корейский издатель амбициозного конкурента The Sims – inZOI, выразил свою точку зрения относительно снижения интереса к проекту.
Согласно SteamDB, пиковый онлайн inZOI в Steam превышал 87 тысяч пользователей, однако сейчас ежедневный максимум едва достигает 2 тысяч. С апреля онлайн практически не поднимается выше 4 тысяч игроков одновременно.
Для сравнения, у The Sims 4 даже в этот период ежедневное количество игроков не опускалось ниже 25 тысяч, при этом игра распространяется бесплатно.
Krafton объясняет падение интереса тем, что inZOI находится в стадии раннего доступа, и сейчас основное внимание уделяется доработке, улучшению игрового процесса и сбору отзывов от игроков. Представители компании подчеркивают, что работа над проектом только началась, и благодарят всех, кто играет в inZOI.
Напомним, inZOI вышла в ранний доступ 28 марта 2025 года и за первую неделю продаж преодолела отметку в миллион копий. Тогда студия заявила о планах превратить игру в долгосрочную франшизу уровня PUBG.
В ближайшее время inZOI получит обновление, добавляющее поддержку модов. Релиз обновления, изначально запланированный на конец мая, был перенесен на середину июня.
очередной убийца убил себя
ну это явно не то чего ожидали даже с теми технологиями что туда добавили
Видел кучу нытья, типа контента мало.
Правда вот буквально в каждой части симс так же, пока не выпустят длцшек хотя бы на 20.000 рублей.
тока при выходе условного симс4 есть симс3 с длс
а тут нет ничего
только в таком случае зачем мне играть в нефункциональный симс 4 когда я могу играть в симс 3 и троить там домики на 5 этажей под землю со всякими длс? пек-пек
Корейцы думали что клепануть бездушную копию Симс, без контента, это хорошая идея? Как итог Смешанные отзывы и 1200 онлайна))
Функционал inZOI лет на 10 опережает Sims 4.
Вижу как он опережает. Можно отсканировать х*й и поставить его на полке в игре,пприкольно, да, не спорю. В остальном этом скам и не паханое поле для модолелов, игры толком нет))
Ну так и симсы если убрать из них длс пустышки
Пока похоже на скам и прогрев мамонтов. Но если действительно допилят и игра обрастет функционалом, возможностями и симы реально будут живыми, то успех еще будет и онлайн взлетит вновь.
inZOI нанес ряд сокрушительных ударов по Симам.
Потому что они обещали типа прорывную игру, убийцу симс, а разговоров то было...
Вообще что Инзой что Hollywood animal меня заинтересовали на старте, а сейчас чёт не радуют. Такое впечатление что их просто забросили.