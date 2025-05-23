Разработчики симулятора жизни inZOI сообщили о переносе первого крупного обновления. Изначально релиз планировался на май, однако теперь его стоит ожидать лишь в середине июня. Ключевым элементом апдейта станут инструменты для моддинга, а также значительные улучшения ИИ персонажей.

Геймдиректор проекта рассказал, что обновление сосредоточено не только на расширении функционала, но и на глубокой переработке эмоций и поведения Зои — персонажей игры. По его словам, в апреле разработчики уже начали вносить изменения в систему эмоций, однако это привело к побочным эффектам: некоторые Зои зависают или вовсе перестают выражать эмоции. Эти ошибки обещают устранить в грядущем патче.

Игроки также жаловались на однотипность поведения, и команда решила это изменить. Теперь Зои смогут по-разному реагировать в зависимости от настроения. К примеру, грустный персонаж может пойти плакать в туалете, а действия и предпочтения будут зависеть от потребностей и эмоционального состояния.

Авторы уверяют, что это лишь первый шаг к созданию более живого и реалистичного мира, где каждый Зои будет обладать уникальной личностью и более естественным поведением.