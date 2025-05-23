Разработчики симулятора жизни inZOI сообщили о переносе первого крупного обновления. Изначально релиз планировался на май, однако теперь его стоит ожидать лишь в середине июня. Ключевым элементом апдейта станут инструменты для моддинга, а также значительные улучшения ИИ персонажей.
Геймдиректор проекта рассказал, что обновление сосредоточено не только на расширении функционала, но и на глубокой переработке эмоций и поведения Зои — персонажей игры. По его словам, в апреле разработчики уже начали вносить изменения в систему эмоций, однако это привело к побочным эффектам: некоторые Зои зависают или вовсе перестают выражать эмоции. Эти ошибки обещают устранить в грядущем патче.
Игроки также жаловались на однотипность поведения, и команда решила это изменить. Теперь Зои смогут по-разному реагировать в зависимости от настроения. К примеру, грустный персонаж может пойти плакать в туалете, а действия и предпочтения будут зависеть от потребностей и эмоционального состояния.
Авторы уверяют, что это лишь первый шаг к созданию более живого и реалистичного мира, где каждый Зои будет обладать уникальной личностью и более естественным поведением.
Я создал красивую девчулю, заромансил Генри, лябоф-моркофь и он..... сваливает в туман. его нет.
нет совсем в списке. в итоге я продал все что было на участке и жил в затворницей. работа\дом\работа. попутно рисовала картины и писала программы.
игра 10\10
В в симсах этого нет?
Мм. Первоначально у них по дорожной карте было так, что инструментарий выходит в первом крупном обновлении в мае. После релиза уже дали инфу, что его растянут на все крупные обновления причём самый нужный из них в самом конце этого года. Теперь даже это переносят. Как-то они сами себя закапывают наверное не стоило спешить с релизом и было бы лучше игру сразу выпустить с полным инструментарием это дало бы жизнь игре, которой сейчас в принципе там нету.
Жажда побыстрее начать зарабатывать. Ладно если бы игру продавали за 15$, можно было сказать, что ранний доступ и цена вполне приемлема. Но нет, у них ценник как за полноценную игру. Поэтому пусть хавают хейт сообщества.
Цена все же адекватная была, но проблема совсем не в цене
Вот только не моддинга, а инструментов внедрения 3d моделей. Они и не обещали дать доступ к скриптам игры, а значит геймплейных модов не ждите. Дадут делать одежду и мебель и не факт что без модерации.