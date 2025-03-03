Создатели inZOI показали новый тизер и назвали точное время выхода

После нескольких задержек inZOI наконец-то выходит в ранний доступ. Симулятор жизни от Kraton, вдохновлённый The Sims, станет доступен 28 марта в 03:00 по МСК в Steam.

Перед этим, 19 марта в 04:00 по МСК, разработчики проведут специальную трансляцию. Они расскажут о ценах, DLC, дорожной карте и ответят на вопросы сообщества. Также был опубликован новый тизер, демонстрирующий реалистичный геймплей на движке Unreal Engine 5.

inZOI предложит игрокам детальную кастомизацию персонажей, разнообразные карьеры и уникальные события. Игра обещает стать одним из самых реалистичных симуляторов жизни, и фанатам жанра определённо стоит следить за её развитием.