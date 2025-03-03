Создатели inZOI показали новый тизер и назвали точное время выхода

После нескольких задержек inZOI наконец-то выходит в ранний доступ. Симулятор жизни от Kraton, вдохновлённый The Sims, станет доступен 28 марта в 03:00 по МСК в Steam.
Перед этим, 19 марта в 04:00 по МСК, разработчики проведут специальную трансляцию. Они расскажут о ценах, DLC, дорожной карте и ответят на вопросы сообщества. Также был опубликован новый тизер, демонстрирующий реалистичный геймплей на движке Unreal Engine 5.
inZOI предложит игрокам детальную кастомизацию персонажей, разнообразные карьеры и уникальные события. Игра обещает стать одним из самых реалистичных симуляторов жизни, и фанатам жанра определённо стоит следить за её развитием.
как думаете что по цене будет?15?20 баксов?
60 если не все 70
Уловна «бесплатно»
20-40 будет за ранний, да в целом фиолетово, я куплю для жены за любой прайс, я ей уже видяху купил заранее, что бы не волновалась что пойдет)
Красиво.
В Стиме есть плашка "Требуется дополнительная регистрация: KRAFTON Account (можно связать с аккаунтом Steam)". Денуво нет, но это же не повлияет на пиратскую версию?
онлайн функции будут не доступны, кооп, магазин, и т.д
Для жены куплю)
вряд ли меня это зацепит както, потыкаюсь посмотрю и хватит думаю.
с огнём играешь. я жену вернул в семью только когда симс удалил с ПК.