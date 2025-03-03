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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.7 436 оценок

Создатели inZOI показали новый тизер и назвали точное время выхода

butcher69
Новости

После нескольких задержек inZOI наконец-то выходит в ранний доступ. Симулятор жизни от Kraton, вдохновлённый The Sims, станет доступен 28 марта в 03:00 по МСК в Steam.

Перед этим, 19 марта в 04:00 по МСК, разработчики проведут специальную трансляцию. Они расскажут о ценах, DLC, дорожной карте и ответят на вопросы сообщества. Также был опубликован новый тизер, демонстрирующий реалистичный геймплей на движке Unreal Engine 5.

inZOI предложит игрокам детальную кастомизацию персонажей, разнообразные карьеры и уникальные события. Игра обещает стать одним из самых реалистичных симуляторов жизни, и фанатам жанра определённо стоит следить за её развитием.

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9
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 9
Ваш комментарий
My life is a game

как думаете что по цене будет?15?20 баксов?

0
Nodas

60 если не все 70

0
iWZn00b

Уловна «бесплатно»

0
Лидер 666

20-40 будет за ранний, да в целом фиолетово, я куплю для жены за любой прайс, я ей уже видяху купил заранее, что бы не волновалась что пойдет)

1
SOLUS5678

Красиво.

0
Jarvis666

В Стиме есть плашка "Требуется дополнительная регистрация: KRAFTON Account (можно связать с аккаунтом Steam)". Денуво нет, но это же не повлияет на пиратскую версию?

0
Лидер 666

онлайн функции будут не доступны, кооп, магазин, и т.д

0
Kentarou

Для жены куплю)
вряд ли меня это зацепит както, потыкаюсь посмотрю и хватит думаю.

-1
TRADS80

с огнём играешь. я жену вернул в семью только когда симс удалил с ПК.

-1