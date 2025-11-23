В inZOI добавят мультиплеер - об этом просил президент Южной Кореи

ЧАТ ИГРЫ
В симулятор жизни inZOI от Krafton собираются добавить многопользовательский режим. Он уже в производстве — об этом рассказал гейм-дизайнер Хёнджун Ким в одном из недавних интервью.

Вместе с планами на мультиплеер разработчик поделился интересной историей. Как оказалось, опцию в игре предложил реализовать президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.

Однажды он посетил студию и проявил интерес к inZOI. Лидер высказал мнение об игре и даже дал совет — добавить многопользовательский режим и внутриигровую рекламу на билбордах, чтобы стимулировать продажи и развитие лайфсима.

Пока подробности мультиплеера не раскрываются. Сроки появления режима тоже не разглашают.

Пользователей Reddit новость привела в восторг. При этом они надеются, что функция будет опциональной.

inZOI вышла 28 марта 2025 года в раннем доступе. На релизе игра была неидеальной, но ее постепенно улучшают — в октябре, например, выпустили апдейт с новым контентом.

Real Slim Shady

И?

ratte88

Чё и? Ты лучше скажи когда трек новый, слим шейди

Noowners
И?

очевидно же, что делают аналог тиндера)

при грамотном подходе: онлайн свидания, нарядики, видео-чатики, адекватная модерация, продажа доп. контента - это золотая жила планетарных масштабов

Ивасик

Щастье то какое.. Как жить без мультиплеера, спрашивается.

Velander

это там, где каждый предыдущий руководитель потом сидит в тюрьме за воровство, ну а чё удилвяцо...прекрасно, что этот кринжовый и душный мир фальши исчезнет в ближайшем будущем...жги товарищ Ким

-zotik-

Не играл. Не когда то хотел в симс 3 и 4 мультиплеер. Мб и тут приколтно было бы

Carissa7517