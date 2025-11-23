В inZOI добавят мультиплеер - об этом просил президент Южной Кореи

В симулятор жизни inZOI от Krafton собираются добавить многопользовательский режим. Он уже в производстве — об этом рассказал гейм-дизайнер Хёнджун Ким в одном из недавних интервью.

Вместе с планами на мультиплеер разработчик поделился интересной историей. Как оказалось, опцию в игре предложил реализовать президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.

Однажды он посетил студию и проявил интерес к inZOI. Лидер высказал мнение об игре и даже дал совет — добавить многопользовательский режим и внутриигровую рекламу на билбордах, чтобы стимулировать продажи и развитие лайфсима.

Пока подробности мультиплеера не раскрываются. Сроки появления режима тоже не разглашают.

Пользователей Reddit новость привела в восторг. При этом они надеются, что функция будет опциональной.

inZOI вышла 28 марта 2025 года в раннем доступе. На релизе игра была неидеальной, но ее постепенно улучшают — в октябре, например, выпустили апдейт с новым контентом.