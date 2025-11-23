В inZOI добавят мультиплеер - об этом просил президент Южной Кореи

В симулятор жизни inZOI от Krafton собираются добавить многопользовательский режим. Он уже в производстве — об этом рассказал гейм-дизайнер Хёнджун Ким в одном из недавних интервью.
Вместе с планами на мультиплеер разработчик поделился интересной историей. Как оказалось, опцию в игре предложил реализовать президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.
Однажды он посетил студию и проявил интерес к inZOI. Лидер высказал мнение об игре и даже дал совет — добавить многопользовательский режим и внутриигровую рекламу на билбордах, чтобы стимулировать продажи и развитие лайфсима.
Пока подробности мультиплеера не раскрываются. Сроки появления режима тоже не разглашают.
Пользователей Reddit новость привела в восторг. При этом они надеются, что функция будет опциональной.
inZOI вышла 28 марта 2025 года в раннем доступе. На релизе игра была неидеальной, но ее постепенно улучшают — в октябре, например, выпустили апдейт с новым контентом.
И?
Чё и? Ты лучше скажи когда трек новый, слим шейди
очевидно же, что делают аналог тиндера)
при грамотном подходе: онлайн свидания, нарядики, видео-чатики, адекватная модерация, продажа доп. контента - это золотая жила планетарных масштабов
Щастье то какое.. Как жить без мультиплеера, спрашивается.
это там, где каждый предыдущий руководитель потом сидит в тюрьме за воровство, ну а чё удилвяцо...прекрасно, что этот кринжовый и душный мир фальши исчезнет в ближайшем будущем...жги товарищ Ким
Не играл. Не когда то хотел в симс 3 и 4 мультиплеер. Мб и тут приколтно было бы