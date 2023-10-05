Новые гоночные игры NASCAR будут делать другие разработчики ©

Разработчики iRacing приобретают права на создание новых игр NASCAR у Motorsport Games, новая игра выйдет в 2025 году. Основным бизнесом iRacing является одноимённый гоночный автосимулятор на основе подписки для ПК. Ожидается, что новая игра NASCAR будет разработана для PC, PlayStation, Xbox и Switch, плюс сделка включает в себя права на создание той или иной формы мобильной игры. Также разработчики iRacing выпустили официальное заявление:

«Возможность создать новую игру NASCAR — это привилегия, которую мы обещаем выполнять с максимальной ответственностью. Мы с нетерпением ждём возможности усердно сотрудничать с заинтересованными сторонами индустрии NASCAR, чтобы создать продукт который подарит удивительные впечатления игровому сообществу и фанатам NASCAR по всему миру».

В заявлении компании Motorsport Games указано, что iRacing заплатила 5 000 000 долларов за права на игры NASCAR, плюс ещё 500 000 долларов которые должны быть выплачены через шесть месяцев и ещё 500 000 долларов как только все существующие игры NASCAR будут сняты с продажи к 31 декабря 2024 года.