Стало доступно третье бесплатное расширение для шутера Isonzo ©

BlackMill выпустила обновление Isonzo 1.23 для бесплатного расширения игры «Граппа». Оно включает в себя новую карту, новую косметику, новое оружие и многое другое.

Покорите печально известную и долгожданную гору Монте Граппа на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Смогут ли итальянцы снова сдержать немцев, или игроки изменят историю в этом шутере от первого лица о Первой мировой войне? Теперь также доступен платный набор Expedition Units — игроки могут еще больше украсить внешний вид немецких войск.

Во время Первой мировой войны итальянцы установили последнюю линию обороны на горе Монте-Граппа в последней попытке помешать немецким и австро-венгерским армиям достичь Венеции и, таким образом, контролировать важные части страны. Бесплатное обновление Grappa реконструирует это противостояние, давая игрокам возможность прикоснуться к истории и, возможно, даже изменить ее ход, пробираясь по изрытым кратерами ландшафтам, усеянным траншеями.

Однако, чтобы достичь могучей вершины, немецкие солдаты должны сначала пройти через леса в долинах Массиччио-дель-Граппа. Итальянская армия будет сражаться изо всех сил, чтобы остановить их на пути к завоеванию Монте-Томба, Кастель-Чесиль, Монте-Палон и, наконец, Чима-делла-Мандрия. Все эти горы имели решающее значение в борьбе за Монте-Граппа и, следовательно, имели первостепенное значение, когда дело доходило до их защиты или захвата.

С обновлением Grappa все стороны войны получают доступ к дополнительному оружию, которое можно взять с собой на поле боя. Уникальный Dreyse M1908 теперь может быть экипирован немецкими солдатами, а австро-венгры могут вооружиться массивным Gasser M1870. Итальянская армия получила револьвер Orbea Hermanos - Tettoni 1916 для использования во время защиты своей территории.

Вместе с бесплатной картой «Граппа» теперь также доступен новый набор «Экспедиционные юниты», который включает в себя множество новых вариантов настройки для немецких войск. Этот пакет DLC добавляет в Isonzo в общей сложности 12 униформ, 24 элемента головного убора, 2 элемента лица, 7 элементов волос на лице и 3 лица. Эти предметы носят чисто косметический характер и никак не влияют на игровой процесс.