Продажи кооперативного приключения It Takes Two составили 23 миллиона копий

Йозеф Фарес, режиссер It Takes Two и Split Fiction, а также глава Hazelight Studios, рассказал VGC о цифрах продаж своей предыдущей игры.
По данным Фареса, It Takes Two, получившая награду Лучшая игра 2021 года на The Game Awards, разошлась тиражом около 23 миллионов копий. Фарес добавил, что колоссальный успех этого проекта не изменил его взгляд на разработку Split Fiction, новой игры студии Hazelight.
It Take Two доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.
Прошел со своей девушкой, оба остались довольны. Действительно видно за что игра стала "игрой года".
Да, мы с супругой тоже этот юмор с отрыванием ушей и высасыванием глаз не поняли, это было максимально не приятно, и вообще неуместно, учитывая общий вайб игры. Создалось впечатление что игру мог режисировать не совсем здоровый человек. Кстати поначалу я задавался вопросом почему девочка такая глупая, а потом пригляделся к ней. Судя по всему дизайнеры решили что внешний вид ребенка с синдромом дауна, это будет очень круто в игре. Погунлил и понял что не мне одному это показалось.
а че жалобы вообще никто не отправлял по счет такого ужаса в игре чтоли..... нихрена себе юмор
Мы с мужем так и не смогли пройти. Жестоко убивать невинных персонажей в такой милой игре - садизм какой-то. Сцены насилия показаны максимально мерзко и отталкивающе. То пылесосу высосать глаза, который умоляет о пощаде, то рвать на части милого слоника, который хотел предложить нам угощение. И всё это подается, как норма. Что за больные фетиши были в головах у сценаристов - неизвестно.
ужас!!!! почему пропустили такую игру??? и не вырезали такое из игры ! мда