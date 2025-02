Продажи кооперативного приключения It Takes Two составили 23 миллиона копий

Йозеф Фарес, режиссер It Takes Two и Split Fiction, а также глава Hazelight Studios, рассказал VGC о цифрах продаж своей предыдущей игры.

По данным Фареса, It Takes Two, получившая награду Лучшая игра 2021 года на The Game Awards, разошлась тиражом около 23 миллионов копий. Фарес добавил, что колоссальный успех этого проекта не изменил его взгляд на разработку Split Fiction, новой игры студии Hazelight.

It Take Two доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.