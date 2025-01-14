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Jackal 2-й квартал 2025 г.
Экшен, Шутер, Инди, Вид сверху
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От разработчика Soldat: анонсирован Jackal - шутер о криминальном Лас-Вегасе 70-х

Lunersun
Новости

Создатель популярного шутера Soldat Михал Марцинковский анонсировал свою новую игру. На этот раз его студия Transhuman Design работает над шутером Jackal, который перенесёт игроков в Лас-Вегас 70-х годов.

В центре истории — наёмный убийца, который охотится на криминальных боссов и грабит их казино. Во время заданий можно будет использовать что угодно — от привычного оружия до бильярдных киёв и даже мебели. А чтобы игра не наскучила, авторы добавили случайную генерацию комнат и разные модификаторы для каждой миссии.

Выйдет Jackal в конце второго квартала на ПК — страница в Steam уже появилась.

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Jackal
2-й квартал 2025 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
GraF68ru

О, мяско, такое надо прикупить.

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