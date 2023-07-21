Для тактической стратегии Jagged Alliance 3 вышло обновление 1.02 ©

Разработчики Jagged Alliance 3 объявили о выходе патча 1.02 ровно через неделю после запуска игры. Команда стремится к дальнейшему улучшению игрового процесса, отмечая, что данный патч является первым в серии запланированных обновлений.

Среди наиболее заметных изменений в патче 1.02 можно выделить то, что доход от шахт теперь будет уменьшаться медленнее, как только они начнут истощаться. Боевые взаимодействия также будут автоматически подсвечиваться по окончании боя, причем состояние переключения будет сохраняться на разных картах. Патч позволяет игрокам увеличивать масштаб изображения в режиме обзора, а наемники теперь могут использовать специализацию "рукопашный бой", даже будучи безоружными.

Среди множества проблем, решенных в этом обновлении, - отсутствие наемников и пустая база данных AIM. Кроме того, патч исправляет такие проблемы, как использование очков действия (AP) за свободный ход при атаке, а также воспроизведение музыки и других звуков в монофоническом режиме вместо стереофонического. Также была решена проблема, связанная с передачей патронов из одного отряда в другой.

Что касается изменений, связанных с боем, то в патче 1.02 исправлена ошибка, из-за которой в пользовательском интерфейсе не отображался серым цветом значок атаки в ближнем бою, когда у наемника не хватало AP для атаки, но было свободное перемещение. Кроме того, исправлена проблема, приводившая к тому, что фаза развертывания и декорации ломались при входе в инвентарь.

В патче также исправлено несколько квестовых ошибок, в том числе ошибка, возникавшая в конце квеста Twin Manors, и проблема, мешавшая правильно завершить бой в C7U. Команда исправила ситуацию, когда некоторые враги не появлялись в Old Diamond, в результате чего игроки застревали в конфликте без врагов. Патч также исправляет проблему, из-за которой персонаж Чимуренга исчезал, когда собирался уйти на покой.

Дополнительные исправления касаются проблем с художественным оформлением и пользовательским интерфейсом игры. При комбинировании предметов теперь используется самый опытный наемник в секторе, а не в отряде, а при сворачивании оружия теперь отображается урон, даже если оно находится в тайнике сектора.

В системном и многопользовательском аспектах игры патч предлагает несколько улучшений и исправлений. В частности, при отмене/прерывании операций теперь возвращается плата за крафтинг. Ультра-тени были скорректированы, чтобы минимизировать влияние на количество кадров в секунду (FPS). Среди исправлений для мультиплеера - устранение блокировки при переназначении наемников в кооперативе во время развертывания, а также мягкая блокировка, когда при смерти оставшихся на карте наемников не срабатывали разные функции.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь

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