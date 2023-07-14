Игроки разошлись в оценках стратегии Jagged Alliance 3

THQ Nordic выпустила Jagged Alliance 3 на PC. В Steam у игры 60% положительных отзывов на основе 70 обзоров. Большинство игроков раскритиковало стратегию за плохую оптимизацию.
«Скачал, поиграл час, запросил возврат средств. Не Джага это. Да и техническая часть все плохо, несколько вылетов на рабочий стол и пару раз зависло на экране загрузки. Появились сразу моды, может позже игру подтянут мододелы до нужного уровня, но сейчас это просто простенькая тактика на маленьких картах с плохим техническим стартом»
«А журналисты все в один голос кричали что багов нет, оптимизация отличная и ваще 12 из 10 на кончиках пальцев... как обычно .......ели. Технически игра сырая, в меню видяха долбится в 100ку, фпс регулярно откисает на любых настройках, игра может вылететь и зависнуть в самом начале, отражения местами мерцают, и таких как я не мало что в отзывах, что в обсуждениях, видимо будем ждать патчей или играть кое-как на высоких... Из плюсов: весьма приличная для жанра картинка, олдскулы сводит от фансервиса, боевка весьма адекватная, есть некая нелинейность в диалогах, но вот вклинивающиеся в них наемники это кринж, на который никак не реагируют остальные члены беседы...»
«Персонаж, заточенный под скрытные атаки и стелс, дважды промахивается НОЖОМ. Лучше поиграю в Коммандос, которые вышли 25 лет назад, тогда хотя бы умели делать игры»
«Видно и чувствуется, что игра сделана очень тщательно, детально, с любовью. Вопросов вообще нет. И это только релиз. Мастерская и моды уже доступны и работают. Модинговый потенциал, которым JA2 и подобные игры славятся, огромен со старта. По геймплеям многочисленных стримов игра нравится. Проблемы есть в мелочах. Во многих отзывах пишут верные претензии. Однако считаю, что это все частные случаи, которые исправимы. Глобально игра получилась очень крепкой и приятной. Нельзя забывать, что подобный жанр живет прежде всего модами и будущими исправлениями. Графика приятная, детальная. Но оптимизации нет, очень плохо сказывается освещение и тени на перформансе. Уверен, что поправят»
«Не могу играть в игру, потому что пользовательский интерфейс имеет фиксированный размер и слишком мал для чтения. Я не могу поверить, что они сделали игру с тяжелыми текстовыми элементами без масштабируемого пользовательского интерфейса в 2023 году. Как человек, который провел сотни часов в JA1 и JA2, я очень разочарован тем, что не могу поиграть в нее»
«Очень плохая производительность, отдельно загружаемые меню сохранения\загрузки. Рефанд»
В Jagged Alliance 3 игроков ждет сюжетная кампания, в которой предстоит собрать команду из уникальных наемников, в том числе уже знакомых фанатам франшизы. В игре также доступен кооператив.
Уже знаем, уже проходили .Очередное паразитирование на когда то годной серии.
Одно слово эмбрейсер групп и с новыми Рыцарями Чести так же было, накупили старых франшиз теперь будут их курочить.
это цирк а не JA...с производительностью и оптимизацией всё норм кстати...и на этом движке(или хз как это называется) можно было сделать хороший продукт
Вот вы мне объясните, балбесу такому, как можно назвать игру тактической, если все решает слепой рандом? Промах. Промах. Промах. Маразм.
Похоже на мобильную подделку!