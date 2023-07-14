Игроки разошлись в оценках стратегии Jagged Alliance 3

THQ Nordic выпустила Jagged Alliance 3 на PC. В Steam у игры 60% положительных отзывов на основе 70 обзоров. Большинство игроков раскритиковало стратегию за плохую оптимизацию.

«Скачал, поиграл час, запросил возврат средств. Не Джага это. Да и техническая часть все плохо, несколько вылетов на рабочий стол и пару раз зависло на экране загрузки. Появились сразу моды, может позже игру подтянут мододелы до нужного уровня, но сейчас это просто простенькая тактика на маленьких картах с плохим техническим стартом»

«А журналисты все в один голос кричали что багов нет, оптимизация отличная и ваще 12 из 10 на кончиках пальцев... как обычно .......ели. Технически игра сырая, в меню видяха долбится в 100ку, фпс регулярно откисает на любых настройках, игра может вылететь и зависнуть в самом начале, отражения местами мерцают, и таких как я не мало что в отзывах, что в обсуждениях, видимо будем ждать патчей или играть кое-как на высоких... Из плюсов: весьма приличная для жанра картинка, олдскулы сводит от фансервиса, боевка весьма адекватная, есть некая нелинейность в диалогах, но вот вклинивающиеся в них наемники это кринж, на который никак не реагируют остальные члены беседы...»

«Персонаж, заточенный под скрытные атаки и стелс, дважды промахивается НОЖОМ. Лучше поиграю в Коммандос, которые вышли 25 лет назад, тогда хотя бы умели делать игры»

«Видно и чувствуется, что игра сделана очень тщательно, детально, с любовью. Вопросов вообще нет. И это только релиз. Мастерская и моды уже доступны и работают. Модинговый потенциал, которым JA2 и подобные игры славятся, огромен со старта. По геймплеям многочисленных стримов игра нравится. Проблемы есть в мелочах. Во многих отзывах пишут верные претензии. Однако считаю, что это все частные случаи, которые исправимы. Глобально игра получилась очень крепкой и приятной. Нельзя забывать, что подобный жанр живет прежде всего модами и будущими исправлениями. Графика приятная, детальная. Но оптимизации нет, очень плохо сказывается освещение и тени на перформансе. Уверен, что поправят»

«Не могу играть в игру, потому что пользовательский интерфейс имеет фиксированный размер и слишком мал для чтения. Я не могу поверить, что они сделали игру с тяжелыми текстовыми элементами без масштабируемого пользовательского интерфейса в 2023 году. Как человек, который провел сотни часов в JA1 и JA2, я очень разочарован тем, что не могу поиграть в нее»

«Очень плохая производительность, отдельно загружаемые меню сохранения\загрузки. Рефанд»

В Jagged Alliance 3 игроков ждет сюжетная кампания, в которой предстоит собрать команду из уникальных наемников, в том числе уже знакомых фанатам франшизы. В игре также доступен кооператив.