Jagged Alliance 3 выйдет этим летом и получит коллекционное издание ©

THQ Nordic и Haemimont Games раскрыли окно выхода Jagged Alliance 3, а также специальное издание Tactical Edition для игры. Предстоящая ролевая пошаговая стратегия выйдет на ПК через Steam этим летом, а специальное издание Tactical Edition будет включать в себя целую кучу разных вещей.

Вступая в требовательный и сложный мир Jagged Alliance 3, очень важно иметь под рукой отличное снаряжение, чтобы добиться успеха. Где бы вы ни находились - в реальной битве или в игровом кресле - идеальное снаряжение может сделать разницу между победой и поражением.

Именно поэтому THQ хочет представить вам Jagged Alliance 3 Tactical Edition. Это издание предлагает практичное и всестороннее снаряжение, идеально соответствующее игре. Tactical Edition поставляется в прочном, водонепроницаемом полевом кейсе, сертифицированном по стандарту IP67, чтобы ваше снаряжение оставалось сухим и безопасным независимо от того, в каких условиях вы окажетесь.

В комплект также входит тактический ремень с соответствующей поясной сумкой для хранения всего необходимого во время похода. Ремень "heavy duty" обеспечивает высокую устойчивость и прочность. Кроме того, имеется официальная булавка A.I.M., которая показывает вашу лояльность и является обязательным атрибутом для всех поклонников серии.

Еще одной изюминкой Jagged Alliance 3 Tactical Edition является набор игровых карт, который содержит 36 карточек персонажей, дающих краткое представление о прошлом наемников, их профессии и наиболее важных навыках. Таким образом, вы можете заранее получить общее представление и подготовиться к предстоящей кампании.

Прекрасный музыкальный фон для вашей кампании обеспечит официальный саундтрек на CD, который станет отличным дополнением для всех поклонников саундтреков к видеоиграм. Сама игра поставляется в ограниченной упаковке и также входит в издание Tactical Edition.