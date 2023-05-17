Jagged Alliance 3 выйдет в середине июля ©

Jagged Alliance 3 наконец-то получила дату выхода, спустя почти два года после анонса игры. Новая часть пошаговой тактической франшизы будет доступна на ПК с 14 июля по цене €44,99.

Действие игры Jagged Alliance 3, разработанной болгарской студией Haemimont Games (Tropico 5, Victor Vran, Surviving Mars и Stranded: Alien Dawn), происходит в вымышленном государстве Гранд-Чиен, где группу наемников нанимают, чтобы найти пропавшего президента и восстановить порядок в стране.

В новом трейлере разработчики попытались рассказать о наиболее примечательных особенностях игры: