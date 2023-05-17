Jagged Alliance 3 выйдет в середине июля

Jagged Alliance 3 наконец-то получила дату выхода, спустя почти два года после анонса игры. Новая часть пошаговой тактической франшизы будет доступна на ПК с 14 июля по цене €44,99.
Действие игры Jagged Alliance 3, разработанной болгарской студией Haemimont Games (Tropico 5, Victor Vran, Surviving Mars и Stranded: Alien Dawn), происходит в вымышленном государстве Гранд-Чиен, где группу наемников нанимают, чтобы найти пропавшего президента и восстановить порядок в стране.
В новом трейлере разработчики попытались рассказать о наиболее примечательных особенностях игры:
- В Jagged Alliance 3 нет идеального решения. Мы хотим, чтобы вы экспериментировали, слушали своих наемников и доверяли своему опыту. Вам нужно будет учитывать свою ситуацию, погоду, освещение и поле боя. Есть ли у вас более высокие позиции? Находятся ли ваши бойцы в укрытии? Как насчет прямой видимости и видимости? Не говоря уже о том, чтобы управлять статистикой персонажа, слушать словесные подсказки, ситуационные модификаторы и многое другое.
- В игре 40 полностью озвученных наемников, у которых есть свои предыстории, характеры, взаимодействия, стили игры и даже фобии. Эти персонажи действительно играют как личности, то есть их характеры будут влиять на то, как они действуют в мире, как они реагируют на врагов и как они работают друг с другом. Как и в любой другой реальной ситуации, иногда ситуация может стать немного сложной. Собирайте свои отряды с умом.
- Не будем забывать и о местных жителях Гранд-Чиен с их собственными сюжетными линиями, которые варьируются от юмористических до немного более тяжелых. Все эти люди - часть открытого мира Jagged Alliance 3: от джунглей, трущоб до пустыни - этот мир вы можете исследовать и наслаждаться им в своем собственном темпе. Идите куда хотите; создавайте свои собственные миссии; управляйте наемниками; модифицируйте свое оружие.
- Однако будьте осторожны, чтобы не разозлить местных жителей. Если вы можете смириться со своими действиями, это не значит, что они должны смириться. Вы можете относиться к местному населению с уважением и поддержкой или же брать от них все, что они стоят. Эта страна - ваша песочница, и она будет грязной.
Как фанат пошаговых штучек - я в деле) в первую (или вторую не помню) часть играл еще очень давно)
И где предзаказ?
Анимации передвижения в трейлере конечно оставляют желать лучшего
кому вообще не насрать на анимации в пошаговой тактике?