Новый трейлер Jagged Alliance 3 посвящён наёмникам и их способностям ©

Издатель THQ Nordic и разработчик Haemimont Games опубликовали новый трейлер Jagged Alliance 3, в котором представлены некоторые наемники и показаны их особые способности в действии.

Задача командира ясна: для каждой задачи нужно собрать идеальные команды. У всех наемников есть свои особые навыки и, конечно же, определенные сильные и слабые стороны, а также сильная личность. Учет всех этих факторов дает вам решающее преимущество на поле боя и в стратегической кампании. Какой-то наемник может быть прирожденным лидером, обучающим ополченцев с исключительной эффективностью, а другой наемник может быть опытным механиком, способным решать важные задачи на лету.

И последнее, но не менее важное: вы должны следить за тем, как наемники ладят друг с другом. Личные предпочтения или враждебность повлияют на эффективность в бою. Поэтому разумно обратить внимание на то, хорошо ли наемники чуют друг друга или нет, когда собираете команду.

Jagged Alliance 3 в настоящее время находится в разработке для ПК и будет выпущена 14 июля 2023 года.