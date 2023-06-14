Обзорный трейлер Jagged Alliance 3 ©

Вы можете выиграть битву, но вы все равно можете проиграть войну. Эта старая поговорка применима и к Jagged Alliance 3. Поскольку, несмотря на то, что пошаговая тактическая игра требует умелого использования наемников на поле боя, вы все равно должны видеть общую картину. Потому что иногда это может быть важнее самих боев.

В Jagged Alliance 3 игроки берут на себя ответственность не только за то, когда куда брошена граната или за точный выстрел из пушки, но и за состав собственных войск в бою, за их экипировку и самочувствие. Потому что кампания по возвращению Grand Chien полностью зависит от игроков. Важно набирать правильных наемников, вы должны обучать ополченцев защищать секторы, как только они будут оккупированы. Собственных бойцов нужно лечить и тренировать, а их снаряжение чинить и обслуживать. И тот, кто отправит разведчиков в соседний сектор, имеет решающее преимущество в бою.

Самое главное — это финансовый аспект: чтобы ваша собственная кампания работала, вы должны как-то зарабатывать деньги. В Jagged Alliance 3 вы можете захватывать шахты, совершать набеги на алмазные транспорты или торговать. Динамичная кампания с открытым миром предлагает захватывающий опыт, в котором важно постоянно адаптировать свою стратегию к действиям врага. Используйте любую возможность, чтобы одержать верх и победить Легион.

Jagged Alliance 3 в настоящее время находится в разработке для ПК и будет выпущена 14 июля 2023 года.