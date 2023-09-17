Разработчик Jagged Alliance 3 представил дорожную карту обновлений

День релиза прошел, но работа над Jagged Alliance 3 продолжается и команда по-прежнему привержена поддержке игры после релиза. Получено так много отзывов, что потребовалось немало времени, чтобы все обдумать и утвердить планы, но теперь разработчики, наконец, готовы поделиться ими с игроками. Эта дорожная карта включает в себя улучшения, предложенные сообществом, а также некоторые из собственных ранее нереализованных идей команды.

Haemimont Games планирует выпускать по одному патчу в месяц, но с оговорками на то, что планы могут измениться в будущем и кстати, припасено несколько сюрпризов.

Итак, перейдем к конкретике…

Обновление 1.2 - Кодовое название: Булочки (Улучшения боя)

Первый предстоящий патч будет включать в себя различные изменения, связанные с боевым аспектом игры – предоставление дополнительной информации в пользовательском интерфейсе, улучшение и углубление моделирования пули и даже предоставление возможности проходить массовые сражения в более быстром темпе. Поскольку этот патч уже близок к выходу, также можно рассказать о некоторых основных моментах:

Промахи могут случайно поразить другие части тела противника

Количество оставшихся атак в режиме "наблюдения" будут четко приписаны

Возможность разобрать ножи и другие предметы, которые ранее не подлежали утилизации

Кнопка переключения для ускорения ходов противника и союзников

Рикошеты способны наносить сопутствующий урон

Различные улучшения анимации ближнего боя

Обновление 1.3 - Кодовое имя: Вики (Оружие и вещи Бобби Рэя)

Как хорошо знают ветераны Jagged Alliance, “Оружие и прочее Бобби Рэя” - лучший и, вполне возможно, единственный интернет-магазин снаряжения для наемников.

Ни одна другая функция из Jagged Alliance 2 не была так востребована сообществом игроков, как эта! Все скучают по Бобби Рэю и рады оказать ему услугу и расширить его услуги доставкой в Гранд-Чьен! Это позволит приобретать новые и бывшие в употреблении оружие, броню и боеприпасы и в конечном счете, снаряжать своих наемников именно так, как вы хотите, пока у вас достаточно алмазов!

Обновление 1.4 - Кодовое название: Волк (Улучшения экрана операций)

Следующее обновление сосредоточено на доработке экрана обзора карты со спутника. Это улучшит работу секторальных тайников и интерфейс экрана конфликтов. Оба этих экрана в настоящее время несколько сбивают с толку, и авторы изучают способы организации информации лучшим способом.

В этом патче будут улучшены и сбалансированы некоторые операции, например, разведка. Наконец, для наемников – одиночек появится способ улучшить свои характеристики без тренера.

Обновление 1.5 - Кодовое имя: Ларри (Моддинг карт и кампаний)

Как уже говорилось ранее, второе обновление для моддинга предложит такие инструменты, как редакторы карт и квестов. Редактор карт позволит изменять существующие карты, добавляя новые объекты и квесты, или создавать совершенно новые карты с нуля. Эти карты можно легко добавить в сюжетную кампанию или использовать для создания совершенно нового пользовательского сценария, дополненного новыми квестами, NPC, диалогами и взаимодействиями.

Это откроет двери для масштабных проектов по моддингу, таких как воссоздание старых игр Jagged Alliance.

Следующий DevStream в понедельник

Обсудить патчи можно будет в следующий понедельник, 18 сентября, в 18:00 по московскому времени. Трансляция будет проходить на Twitch-канале Haemimont Games.

Патч 1.2 выйдет в самое ближайшее время, даты появления прочих обновлений будут представлены позднее.