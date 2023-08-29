Тактическая стратегия Jagged Alliance 3 выйдет на консолях ©

Jagged Alliance 3, пошаговая тактическая игра, готовится к своему дебюту на платформах PlayStation и Xbox. Устройтесь поудобнее на диване, возьмите под свое командование опытных наемников и отправляйтесь на спасение страны Гран-Шьен.

Игра Jagged Alliance 3, получившая рейтинг Metacritic 81 и пользовательский рейтинг 8,1 для ПК-версии, а также 91% в обзорах Steam, несомненно, может покорить и консольных игроков.

Игра планируется к выпуску по рекомендованной розничной цене 59,99 долларов на консолях PlayStation и Xbox One и Xbox Series S/X.

Так же было объявлено о выпуске нового тиража коллекционного издания Jagged Alliance 3 Tactical Box.

Лимитированная версия поставляется в прочном и водонепроницаемом корпусе, что гарантирует сохранность вашего снаряжения. Тактический пояс с поясной сумкой обеспечивает быстрый и удобный доступ к самым необходимым предметам, а значок A.I.M. демонстрирует вашу преданность делу. Обратите внимание: в комплект издания не входит копия игры.