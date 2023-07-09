В Jagged Alliance 3 будет кооператив и поддержка модов ©

В последнем дневнике разработчиков грядущей пошаговой тактической стратегии Jagged Alliance 3 описана пара интересных особенностей. Первая - это поддержка модов, что особенно актуально, учитывая то, как моддеры поддерживали жизнь Jagged Alliance 2.



Jagged Alliance 3 получит поддержку модов в рамках обновления после запуска:

Моддеры получат доступ к инструментам, которые мы используем внутри игры для создания контента, такого как наемники, оружие, предметы, квесты, голосовые ответы, и даже смогут добавить поддержку новых языков.

Моддеры смогут использовать инструмент редактора для создания новых наемников или NPC с помощью существующих активов или путем экспорта новых моделей и анимаций, созданных в Blender.

Для создания полноценного наемника моддеры также захотят загрузить 2D-портреты (большие и маленькие) и создать голосовые ответы для своих наемников. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, каких наемников придумает сообщество!

Другая функция, о которой подробно говорится в дневнике, - кооперативный мультиплеер. Два игрока смогут пройти кампанию вместе, либо начав ее сначала, либо присоединившись к уже пройденной однопользовательской. Как объясняет Haemimont Games, "нет никакой функциональной разницы между сохранениями, сделанными в кооперативе и одиночной игре, и хост может продолжить игру в одиночной игре, если его товарищ выбыл из игры". Оба игрока также могут загружать любые сохранения (автосохранения или ручные), созданные во время кооператива, и продолжать их в одиночной игре".



Игроки будут иметь общий пул наемников и должны будут находиться в одном секторе, а диалог с NPC будет контролироваться тем игроком, который начал разговор, хотя другой игрок может предлагать варианты диалога в пользовательском интерфейсе.



Выход Jagged Alliance 3 запланирован на 14 июля в Steam и GOG.