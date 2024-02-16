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Japanese Drift Master 22.06.2024
Симулятор, Инди, Гонки, Автомобили
6.2 27 оценок

Демо-версию Japanese Drift Master скачали 750 000 раз

monk70
Новости

Japanese Drift Master — одна из самых популярных будущих игр в Steam, и сегодня разработчики поделились некоторыми из ее достижений. Хотя демо-версия игры сейчас недоступна, стало известно, что ее скачали 750 000 раз.

Разработчики обновляли демо-версию 5 раз, при этом игра набрала 29 000 подписчиков в Steam и 16 000 участников Discord. Вдобавок ко всему, 2000 фанатов нашли время заполнить опрос, чтобы высказать свое мнение по улучшению игры.

Ниже вы можете посмотреть видео, в котором разработчики Japanese Drift Master благодарят фанатов за достижения.

Japanese Drift Master выйдет на ПК в Steam, дата выхода пока не объявлена.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
B e s i k

Я попробовал эту даже не демку а демочку потому что карта слишком мизерная и всего 3 машины на выбор.Графика физика звуки на достойном уровне.Из минусов это мегатупой ИИ на дороге и плохая оптимизация но спишем это пока что на то что это всё же демочка.Если эту игру будут активно развивать то её несомненно ждёт хорошее будущее.

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r23dom

Japanese Drift Master: Kurwa, Ja Pierdolę

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