Демо-версию Japanese Drift Master скачали 750 000 раз

Japanese Drift Master — одна из самых популярных будущих игр в Steam, и сегодня разработчики поделились некоторыми из ее достижений. Хотя демо-версия игры сейчас недоступна, стало известно, что ее скачали 750 000 раз.
Разработчики обновляли демо-версию 5 раз, при этом игра набрала 29 000 подписчиков в Steam и 16 000 участников Discord. Вдобавок ко всему, 2000 фанатов нашли время заполнить опрос, чтобы высказать свое мнение по улучшению игры.
Ниже вы можете посмотреть видео, в котором разработчики Japanese Drift Master благодарят фанатов за достижения.
Japanese Drift Master выйдет на ПК в Steam, дата выхода пока не объявлена.
Я попробовал эту даже не демку а демочку потому что карта слишком мизерная и всего 3 машины на выбор.Графика физика звуки на достойном уровне.Из минусов это мегатупой ИИ на дороге и плохая оптимизация но спишем это пока что на то что это всё же демочка.Если эту игру будут активно развивать то её несомненно ждёт хорошее будущее.
Japanese Drift Master: Kurwa, Ja Pierdolę