Демо-версию Japanese Drift Master скачали 750 000 раз

Japanese Drift Master — одна из самых популярных будущих игр в Steam, и сегодня разработчики поделились некоторыми из ее достижений. Хотя демо-версия игры сейчас недоступна, стало известно, что ее скачали 750 000 раз.

Разработчики обновляли демо-версию 5 раз, при этом игра набрала 29 000 подписчиков в Steam и 16 000 участников Discord. Вдобавок ко всему, 2000 фанатов нашли время заполнить опрос, чтобы высказать свое мнение по улучшению игры.

Ниже вы можете посмотреть видео, в котором разработчики Japanese Drift Master благодарят фанатов за достижения.

Japanese Drift Master выйдет на ПК в Steam, дата выхода пока не объявлена.