Скриншоты ремейка Jet Set Radio просочились в сеть

Компания SEGA разрабатывает ремейк оригинальной игры Jet Set Radio, и в сеть просочились скриншоты из игры. Четыре скриншота взяты из ранней версии игры, находящейся в стадии разработки. Они дают игрокам возможность взглянуть на карту, окружение, художественный стиль и многое другое. Очевидно, что на столь ранней стадии разработки многое, скорее всего, изменится.

По словам автора утечки, изображения датированы примерно 2021 годом и не связаны с бесплатной игрой с живым сервисом, которая также находится в разработке.

Jet Set Radio впервые вышла в 2000 году для Sega Dreamcast. С тех пор она была выпущена на ПК, Xbox 360, PlayStation 3, PS Vita, iOS и Android.