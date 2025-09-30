Judas будет чем-то "радикально отличным" от BioShock, утверждает Кен Левин

Завершив работу над трилогией BioShock, Кен Левин решил основать новую студию, где занимается разработкой шутера от первого лица Judas.

Со стороны Judas напоминает BioShock, являясь тем самым шутером от первого лица с оружием и суперспособностями, но по словам Левина, игровой процесс и мир игры «радикально отличаются» от его прежней работы.

«Есть части Judas, более похожие на BioShock, а есть части Judas, радикально от него отличающиеся. Вряд ли кто-то не заметит, что в одной руке у вас оружие, а в другой — способности. У нас также есть дополнительная функция взлома, которую мы еще не показывали. Но то, как работает игра, как населен мир и как вы делаете выбор между этими отношениями, — это то, чего мы никогда раньше не делали. То, как оформлен мир, как происходят встречи, как вы выбираете пути в игре — все это радикально отличается. … Это, вероятно, самое радикальное отклонение от того, что мы делали с тех пор, как я создал BioShock».

Judas — это сюжетный шутер от первого лица. Игрокам предстоит взять на себя роль Judas, которому предстоит пройти через все события загадочной истории с уникальным набором персонажей в мире, где каждое ваше решение влияет на развитие сюжета.

Judas разрабатывается для PC, PS5 и Xbox Series S|X, но дата релиза пока не известна.