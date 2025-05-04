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Judas 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.6 114 оценок

Judas Кена Левина пропустила окно релиза, и этого никто не заметил

monk70 monk70

Некогда ожидаемая игра Judas пропустила окно релиза, и игроки только сейчас начинают это замечать. Новый проект от создателя BioShock Кена Левина должен был уже выйти, но от разработчика Ghost Story Games или издателя Take-Two Interactive не было никаких новостей.

Еще в феврале 2023 года генеральный директор Take-Two Штраус Зельник сказал, что Judas, концепция которой была задумана более десяти лет назад в 2014 году, выйдет не позднее марта 2025 года. Зельник казался уверенным в этом окне релиза, когда его об этом в то время спросили IGN, и заявил, что, хотя задержки могут случаться, график Take-Two, как ожидается, останется стабильным.

Релиз Judas от Кена Левина запланирован до конца марта 2025 года

За год до того, как Judas получила окно релиза в марте 2025 года, журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил, что игра находится в производственном аду, а источники обвиняют стиль руководства Левина в выгорании разработчиков.

Из-за неумелого управления командой игра от создателя BioShock находится в производственном аду

Учитывая отчет Шрайера и тот факт, что мы почти ничего не видели и не слышали о Judas, не возможно не задаться вопросом, увидит ли игра когда-нибудь свет.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Большая Флейта

Левин закончился вместе с биошоком

21
0ncnjqybr
15
Властелин Сосцов

в принципе так надо со всеми играми, выйдет да выйдет, чего ждать

Max Dibister

Сначала Take-Two на протяжении 11 лет финансируют Левина и его шайку без какого-либо выхлопа, а потом вбрасывают про повышение цен на игры из-за роста качества и "дорожающей" разработки. Воистину эффективные.

9
Властелин Сосцов

как говорится оправдание есть у всех как дырка в Ж

Олег Дудин

Про игру по-тихому все забыли.

4
bohdan2015

виш лист не забыл:D у меня она там с 12.12.22 :XD набирает хайпа.

1
Uilenspiegel

Левин без nиздюлей работать не может.

1
Kokoprime1991

Если оно должно было выйти, то с хера у вас релиз в 26 году и в новости об переносе ни слова, и откуда у ВАС инфа, что оно выйдет в 26м, че не в 27м? Вот оно так и получается, что ВСЕМ насрать.

И не надо коверкать слова Зельника, ибо он ничего не утверждал , он только ДУМАЛ , что игра может выйти в 25 году в марте и не больше, нет ни одного слова в интервью его когда он говорил , что она ВЫЙДЕТ в марте 25 году, это разные вещи как-бы.

1
KANSERVATOR

автор как ты заметил?

bohdan2015

Мало ли кто там сказал:D не все инсайды правдивы.

Дмитрий Нетсев

То есть даже вы забыли её в подборке "забытых игр".

Аспиринчик

Кен Левин опять бюджет втихоря просирает. Но всё же до пирамиды Star Citizen ему далеко.