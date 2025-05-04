Judas Кена Левина пропустила окно релиза, и этого никто не заметил

Некогда ожидаемая игра Judas пропустила окно релиза, и игроки только сейчас начинают это замечать. Новый проект от создателя BioShock Кена Левина должен был уже выйти, но от разработчика Ghost Story Games или издателя Take-Two Interactive не было никаких новостей.

Еще в феврале 2023 года генеральный директор Take-Two Штраус Зельник сказал, что Judas, концепция которой была задумана более десяти лет назад в 2014 году, выйдет не позднее марта 2025 года. Зельник казался уверенным в этом окне релиза, когда его об этом в то время спросили IGN, и заявил, что, хотя задержки могут случаться, график Take-Two, как ожидается, останется стабильным.

За год до того, как Judas получила окно релиза в марте 2025 года, журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил, что игра находится в производственном аду, а источники обвиняют стиль руководства Левина в выгорании разработчиков.

Учитывая отчет Шрайера и тот факт, что мы почти ничего не видели и не слышали о Judas, не возможно не задаться вопросом, увидит ли игра когда-нибудь свет.