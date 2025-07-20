Кен Левин рассказал о том, почему он предпочитает одиночные игры

Кен Левин, создатель культовой франшизы BioShock и бывший руководитель Irrational Games, рассказал о том, почему он предпочитает одиночные игры. Оказывается, что причина этого выбора уходит корнями в его детство.

По словам Левина, в школьные годы страдал от социальной тревожности и одиночества. В то время его спасением стала Atari 2800:

Друзей почти не было, но дома меня ждала консоль. Игры не обижаются, не уходят, не осуждают. В них я мог исчезнуть из своей реальности и оказаться в мире, где я важен.

Эта потребность в альтернативных реальностях в итоге сформировала его подход к геймдизайну. Левин никогда не делал чисто мультиплеерных проектов - все его работы строились вокруг одиночного погружения. Judas, следующий проект Кена Левина, тоже будет нацелен на одиночное прохождение.