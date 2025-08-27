Кен Левин рассказал подробности создания Judas и поделился новым ключевым артом

Креативный директор Ghost Story Games Кен Левин в блоге PlayStation решил поделиться свежими подробностями разработки иммерсивного шутера Judas.

Разработчики недавно завершили важный этап: Злодейство. Злодейство — центральная особенность Judas. В BioShock или BioShock Infinite злодей всегда был злодеем. Фонтейн, Комсток — они всегда были плохими парнями. В Judas ваши действия привлекут к вам членов Большой тройки как друзей. Но если игнорировать одного из них достаточно долго, он станет злодеем. После этого он получит доступ к новому набору способностей, чтобы подрывать ваши действия и цели.

Это лишь один пример того, как Большая тройка может отомстить. Более опасные и специфические для персонажей вещи пока будут держаться в секрете. В конце концов, вам придётся решить, на ком сосредоточить свою энергию, а кого в итоге оттолкнёте.

В Judas вы узнаете персонажей очень близко. Ghost Story Games хотят, чтобы потеря одного из них ощущалась как потеря друга. Разработчики хотят обыграть эту динамику, чтобы выбор был невероятно сложным. Большая тройка будет бороться за вашу благосклонность и внимание. Они могут подкупить вас, спасти в бою, поливать грязью других персонажей и поделиться с вами своими самыми тёмными секретами. Но в конечном итоге вам придётся решить, кому доверять, а кому нет.

В BioShock Infinite было вложено много сил в развитие ваших отношений с Элизабет. К концу игры вы знали о ней всё, её способностях, её надеждах и мечтах. Но правда в том, что она почти ничего не знала о вас, игроке, играющем за Букера. В Judas Большая тройка наблюдает за вами во время игры и испытывает чувства не только к вашему подходу к бою, взлому и созданию предметов, но и, что самое главное, к вашему взаимодействию с двумя другими персонажами.

В рамках этапа «Злодейство» разработчики также провели крупнейшее на сегодняшний день тестирование Judas, где новые игроки лично опробовали эту функцию. Тестировщики поделились множеством ценных отзывов о важности решений и том, как они влияют на результаты, о своём желании узнать больше о мотивации персонажей и о том, как моменты, когда Большая тройка помогала — или отворачивалась — изменяли их будущие решения.