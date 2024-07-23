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Judas TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.6 90 оценок

Самой сложной частью производства Judas была озвучка диалогов

Gruz_
Новости

Кен Левин, создатель грядущей Judas, в подкасте блога Dan Allen Gaming рассказал немного о сложностях создания игры. Как выяснилось, самой сложной частью была работа с озвучкой диалогов, поскольку они звучали не реалистично.

Как правило, актеров записывают отдельно, затем человек, сводящий их диалоги вместе, делает фиксированную паузу между репликами, и так далее по кругу. Лично я всегда рекомендую актерам не просто зачитывать текст, но и наполнять его жизнью, как можно больше играя фантастических персонажей. Более человечное исполнение роли дает гораздо лучший звук, пусть даже по одному и тому же сценарию.

Я очень удивлен, что многие студии по-прежнему используют систему, которую я упомянул. Так вот, мы стараемся отойти от нее как можно дальше, чтобы все звучало более гармонично, особенно когда записываем какую-то отдельную роль. Все-таки в реальном разговоре люди то и дело перебивают друг друга и могут что-то не то сказать, а для профессиональных актеров это непростая задача, так как они прекрасно знают, как делать свою работу, и не ставят перед собой задачу делать ошибки. Но мне все-таки нравится, когда в процессе записи есть такой «мусор».

Релиз Judas состоится не ранее марта 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store).

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Трололололо XD

Главное что не забыл солярщицу вставить в игру и розоволосую неформалку, странно, что шериф не разноцветный

4
Blue Rose

Неформалка судя по трейлеру вообще робот. А шериф хоть и белый, но возможно заднеприводный.

0
Трололололо XD Blue Rose

Боевой робот с огромным орудием для шерифа

0
Gelyr

Не формалка эта у которой причёска из 70х, в игре которая проходит как раз примерно в этот периуд ?

0
Gelyr Gelyr

Что хуже может быть радфемок и лгбт+ актвистов, это радикалы с другого края. Будьте нормальными адекватными людьми

-2
Blue Rose Gelyr

Нет, не хуже.

0
tvorog8088

Слишком долго он рожает...

0
Пользователь ВКонтакте

Чёт страшно становится за игру. Это точно игра, а не кинцо? // Александр Ковалёв

0