Самой сложной частью производства Judas была озвучка диалогов

Кен Левин, создатель грядущей Judas, в подкасте блога Dan Allen Gaming рассказал немного о сложностях создания игры. Как выяснилось, самой сложной частью была работа с озвучкой диалогов, поскольку они звучали не реалистично.

Как правило, актеров записывают отдельно, затем человек, сводящий их диалоги вместе, делает фиксированную паузу между репликами, и так далее по кругу. Лично я всегда рекомендую актерам не просто зачитывать текст, но и наполнять его жизнью, как можно больше играя фантастических персонажей. Более человечное исполнение роли дает гораздо лучший звук, пусть даже по одному и тому же сценарию.



Я очень удивлен, что многие студии по-прежнему используют систему, которую я упомянул. Так вот, мы стараемся отойти от нее как можно дальше, чтобы все звучало более гармонично, особенно когда записываем какую-то отдельную роль. Все-таки в реальном разговоре люди то и дело перебивают друг друга и могут что-то не то сказать, а для профессиональных актеров это непростая задача, так как они прекрасно знают, как делать свою работу, и не ставят перед собой задачу делать ошибки. Но мне все-таки нравится, когда в процессе записи есть такой «мусор».

Релиз Judas состоится не ранее марта 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store).