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об игре
Judas TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.5 75 оценок

Завтра появится свежая информация по новому проекту Кена Левина Judas

monk70
Новости

Завтра появятся новости о сюжетном однопользовательском шутере от первого лица Judas (PS5, Xbox Series, ПК) от Ghost Story Games. Об этом сообщает Джефф Кили, который несколько недель назад смог опробовать игру в течение 5 часов. Ожидаются превью от IGN и других порталов.

Разрушающийся космический корабль. Отчаянный план побега. Вы загадочный, обеспокоенный Иуда. Ваша единственная надежда на выживание — заключать или разрывать союзы со своими злейшими врагами. События будут развиваться на борту «Мэйфлауэр», космического города, где машины доминируют во всех аспектах торговли, искусства и управления, а граждане могут быть растерзаны за малейшее административное правонарушение.

В роли Иуды вы являетесь движущей силой всех событий в загадочной истории с новыми персонажами, которых вам предстоит встретить и измениться в мире, где каждое ваше решение влияет на развитие истории. Лидеры пытались сделать из вас то, чем вы не были: образцового гражданина. И вы начали разрушительную революцию, чтобы все снести.

20
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
WishMe1uck

Если эта игра будет на уровне первого биошока, уже хорошо

12
DannySPB88

На фоне почти полного отсутствия годных сингл-шутеров от первого лица в последнее время, игра уровня любого Биошока- это будет просто праздник☺️

6
Гена Транквилизатор

Если это в принципе будет игра, ибо сейчас даже с этим проблемы

-1
Dark1994

Верим, надеемся и ждем)

2
ContinuousKyon

И нахуя нам эта инфа

-7
WishMe1uck

Чтобы вы спросили :D

1
Гена Транквилизатор

Действительно, ведь есть скайрим, купи скайрим

0