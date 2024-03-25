Завтра появится свежая информация по новому проекту Кена Левина Judas

Завтра появятся новости о сюжетном однопользовательском шутере от первого лица Judas (PS5, Xbox Series, ПК) от Ghost Story Games. Об этом сообщает Джефф Кили, который несколько недель назад смог опробовать игру в течение 5 часов. Ожидаются превью от IGN и других порталов.

Разрушающийся космический корабль. Отчаянный план побега. Вы загадочный, обеспокоенный Иуда. Ваша единственная надежда на выживание — заключать или разрывать союзы со своими злейшими врагами. События будут развиваться на борту «Мэйфлауэр», космического города, где машины доминируют во всех аспектах торговли, искусства и управления, а граждане могут быть растерзаны за малейшее административное правонарушение.

В роли Иуды вы являетесь движущей силой всех событий в загадочной истории с новыми персонажами, которых вам предстоит встретить и измениться в мире, где каждое ваше решение влияет на развитие истории. Лидеры пытались сделать из вас то, чем вы не были: образцового гражданина. И вы начали разрушительную революцию, чтобы все снести.