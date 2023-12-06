Австралийская студия League Of Geeks уволила половину своих сотрудников

Подобные заголовки были слишком частым явлением в 2023 году, и это еще один из них. Австралийская студия League of Geeks объявила, что более 50 % ее сотрудников были уволены.
В заявлении, распространенном студией, говорится, что вся команда, работавшая над Jumplight Odyssey, была сокращена, в результате чего релиз игры "отложен на неопределенное время". В заявлении подтверждается, что эта неприятная ситуация возникла из-за "растущих операционных расходов, ослабления австралийского доллара, плохих продаж Early Access и беспрецедентного отказа от финансирования".
В настоящее время студия работает над ремейком стратегической игры Solium Infernum, на которую эти изменения не повлияют, а вышеупомянутая Jumplight Odyssey, похоже, останется в раннем доступе в обозримом будущем.
Такие новости всегда неприятны, но League of Geeks существует уже около 15 лет и вносит огромный вклад в развитие игровой индустрии в Австралии, так что это особенно горькая пилюля, которую нужно проглотить. К заявлению, которое было распространено в социальных сетях студии, прилагалась электронная таблица с контактными данными 29 пострадавших сотрудников, которые согласились, чтобы их имена были указаны. Подобные вещи никогда не происходят в подходящее время, но перед самым началом сезона отпусков это особенно неприятно.
Во-первых, самое главное - это пострадавшие сотрудники. Мы искренне верим, что наша команда - одна из самых талантливых в бизнесе. Полный список пострадавших сотрудников вы можете найти здесь - если у вас есть возможность нанять их, сделайте это. Вы не пожалеете. Пусть наша потеря станет вашей выгодой.
это слова лариан ну или близард когда она уборщиков увольняет но ни как инди студии...