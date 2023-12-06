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об игре
Jumplight Odyssey 21.08.2023
Симулятор, Менеджер, Строительство, Космос
6 22 оценки

Австралийская студия League Of Geeks уволила половину своих сотрудников

butcher69
Новости

Подобные заголовки были слишком частым явлением в 2023 году, и это еще один из них. Австралийская студия League of Geeks объявила, что более 50 % ее сотрудников были уволены.

В заявлении, распространенном студией, говорится, что вся команда, работавшая над Jumplight Odyssey, была сокращена, в результате чего релиз игры "отложен на неопределенное время". В заявлении подтверждается, что эта неприятная ситуация возникла из-за "растущих операционных расходов, ослабления австралийского доллара, плохих продаж Early Access и беспрецедентного отказа от финансирования".

В настоящее время студия работает над ремейком стратегической игры Solium Infernum, на которую эти изменения не повлияют, а вышеупомянутая Jumplight Odyssey, похоже, останется в раннем доступе в обозримом будущем.

Такие новости всегда неприятны, но League of Geeks существует уже около 15 лет и вносит огромный вклад в развитие игровой индустрии в Австралии, так что это особенно горькая пилюля, которую нужно проглотить. К заявлению, которое было распространено в социальных сетях студии, прилагалась электронная таблица с контактными данными 29 пострадавших сотрудников, которые согласились, чтобы их имена были указаны. Подобные вещи никогда не происходят в подходящее время, но перед самым началом сезона отпусков это особенно неприятно.

Во-первых, самое главное - это пострадавшие сотрудники. Мы искренне верим, что наша команда - одна из самых талантливых в бизнесе. Полный список пострадавших сотрудников вы можете найти здесь - если у вас есть возможность нанять их, сделайте это. Вы не пожалеете. Пусть наша потеря станет вашей выгодой.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

это слова лариан ну или близард когда она уборщиков увольняет но ни как инди студии...

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