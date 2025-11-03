Основатель Avalanche заявил, что Just Cause 5 невозможна

Ранее в этом году появились сообщения о том, что разработка Just Cause 5 была отменена на середине пути, что поставило крест на этой серии игр в жанре экшена с открытым миром. В недавнем посте в социальной сети основатель Avalanche Studios Кристофер Сандберг заявил, что нынешний состав компании делает возрождение Just Cause 5 невозможным.
По его словам, даже возвращение Just Cause 5 не смогло бы «спасти» Avalanche.
Just Cause дебютировала в 2006 году, представив миру экшен с открытым миром, не похожий ни на что ранее. Это была огромная игра, которая испытывала на прочность PlayStation 2 и Xbox, предлагая игрокам масштабный мир для исследования, наполненный миссиями с перестрелками и смертельно опасными трюками.
Серия развивалась со вторым, третьим и четвертым (и, похоже, последним) релизом. Однако именно четвертая часть стала переломным моментом для франшизы, и Кристофер Сандберг частично возлагает вину за это на себя:
Проблемы с JC4 были частично из-за меня (против моей воли) — я отошел от творческого лидерства к корпоративной ерунде, были проблемы с издателем, составом команды, ролями и многое другое. Грустно, потому что, глядя на JC4 сейчас, видно, сколько в ней было потенциала.
Сандберг общался со своими подписчиками на тему недавно отмененной игры Contraband. После того как в сети появились изображения этого проекта, Сандберг решил прокомментировать свое отношение к нему:
Я и моя команда презентовали Contraband еще в 2017 году Microsoft (и подписали контракт). С тех пор, очевидно, многое изменилось, но было бы фантастично увидеть ее когда-нибудь выпущенной. #JC5 была бы невозможна, поскольку из оригинальной команды осталось крайне мало людей.
В комментариях под своим постом Сандберг раскритиковал текущую операционную модель Avalanche:
Я сомневаюсь. Им нужно снова найти в себе огонь, идти на риски, злить людей и делать игры, о которых остальные говорили, что это невозможно. Я основал Avalanche, чтобы ломать шаблоны, а не вписываться в них.
Серия Just Cause, известная своим хаотичным геймплеем и использованием крюка-кошки, последний раз обновлялась в 2018 году с выходом четвертой части. Несмотря на смешанные отзывы, франшиза остается культовой для многих поклонников, которые ценят ее за свободу действий и масштабные разрушения.
Короче Just Cause R.I.P 😢😭
уже давно рип
формально серия померла ещё на "экскрементальной" второй части.
Но у конторки нашлись силы вывалить третью игру,которую по итогу прощупало полтора стримера.Из чего родилась четвертая часть для меня по прежнему загадка...
Им объединиться с Volition и создать одну большую, классную игру, но увы....
объединиться с закрытой компанией?классно
Я и говорю - уже поздно....увы
Согласен, особенно с Volition образца 2022 года) и следом за ними сразу же туда куда и те улетели)
после 3 можно было закрыть
жаль
Да у них хороших игр и не было. Максимум что-то среднее.
Недавно прошел JC4 и все его дополнения на 100% и со всеми достижениям. На мой взгляд 3 часть была лучше которую я также закомплитил полностью. В 1 и 2 не играл ещё, надо будет как-нибудь погамать тоже.
Святая оригинальная команда это байка для лохов, главное что права и движок есть. JC5 невозможна только потому что издатель не даст денег на очередной провал после 4 части. А этот деятель просто пытается сохранить лицо, ведь именно его корпоративная возня и угробила франшизу перед тем как он удачно вышел. Теперь сидит и критикует как будто не при делах.
миллионы миллионов скуфов не играли даже в первую JC чтобы у серии была какая то слава и её все бежали покупать
Я вообще удивлен что она до 4 части дожила