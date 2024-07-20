Плейтест градостроительной стратегии Kaiserpunk пройдёт с 20 по 22 июля

Overseer Games анонсировала предстоящее игровое тестирование Kaiserpunk, градостроительной стратегии. Вернитесь в эпоху Первой и Второй мировых войн и перепишите исторические книги в альтернативной временной шкале, полной возможностей. Игроки смогут поучаствовать в игровом тестировании с 20 по 22 июля и запросить доступ уже сейчас на странице Kaiserpunk в Steam.

Что нового в игровом тестировании?

Расширенный мир: исследуйте более широкий спектр карт, помимо представленных в демоверсии.

Оптимизировано для большего количества игроков: был реализован значительный пакет графической оптимизации, что сократило требуемую видеопамять. В Kaiserpunk может погрузиться гораздо больше игроков, включая тех, кто не смог принять участие в предыдущей демоверсии.

Повышенная стабильность: команда разработчиков исправила многочисленные ошибки, о которых сообщалось во время первой демоверсии, что обеспечило более плавный игровой процесс.

В Kaiserpunk выбор игрока имеет значение. В зависимости от того, как игроки реагируют как регион, уникальная система причин и следствий будет устанавливать события на многих разветвленных повествовательных путях, которые изменят траекторию мира. Будете ли вы отстаивать мир и заключать союзы или станете тираном, покоряя всех, кто встанет у вас на пути? Судьба этого альтернативного мира в ваших руках.