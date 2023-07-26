Bingobell удалила защиту Denuvo из KAKU: Ancient Seal ©

Сегодня студия Bingobell удалила защиту Denuvo из своей игры KAKU: Ancient Seal.

Удаление защиты привело к тому, что размер exe-файла уменьшился на 311 МБ. Denuvo была удалена меньше чем через три месяца после релиза игры.

KAKU: Ancient Seal - Приключенческая игра, в которой вы вступаете в роль Каку — избранного, способного вернуть гармонию миру. В компании своего верного друга — домашней свиньи — вы отправляетесь в путешествие по огромному и разнообразному континенту, где вас ждут испытания четырёх стихий.