Bingobell удалила защиту Denuvo из KAKU: Ancient Seal

Сегодня студия Bingobell удалила защиту Denuvo из своей игры KAKU: Ancient Seal.
Удаление защиты привело к тому, что размер exe-файла уменьшился на 311 МБ. Denuvo была удалена меньше чем через три месяца после релиза игры.
KAKU: Ancient Seal - Приключенческая игра, в которой вы вступаете в роль Каку — избранного, способного вернуть гармонию миру. В компании своего верного друга — домашней свиньи — вы отправляетесь в путешествие по огромному и разнообразному континенту, где вас ждут испытания четырёх стихий.
Название обо всём уже глаголит!))))
Кака, она и без Denuvo кака.
Разрабы Каки оказались на редкость упёртыми и не просто удалили Дуню, а решили заменить ее на какой-то более бомжовый анти-тампер))
В детстве в каку играл, нравилось но родители ругались. Теперь спустя 40 лет могу спокойно поиграть.
А что так быстро сдулись? Посмотрел, вышла в первых числах мая 2023, почти три месяца прошло, видимо не попёрла деньга с продаж, а за денуву тоже нехило платить надо.
и па делом.
Каку удалили из KAKU.
Хрень!
Люблю новости о том, что разрабы сами удалили дерьмово сильнее, чем новости об их взломе)
Вот с бы с нормальных игр удаляли денуво, видимо продажи смешные отсюда и удаления, не знаю на что разрабы на деялись.