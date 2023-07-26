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KAKU: Ancient Seal 03.05.2023
5.2 11 оценок

Bingobell удалила защиту Denuvo из KAKU: Ancient Seal

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AceTheKing
Новости

Сегодня студия Bingobell удалила защиту Denuvo из своей игры KAKU: Ancient Seal.

Удаление защиты привело к тому, что размер exe-файла уменьшился на 311 МБ. Denuvo была удалена меньше чем через три месяца после релиза игры.

KAKU: Ancient Seal - Приключенческая игра, в которой вы вступаете в роль Каку — избранного, способного вернуть гармонию миру. В компании своего верного друга — домашней свиньи — вы отправляетесь в путешествие по огромному и разнообразному континенту, где вас ждут испытания четырёх стихий.

-7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
askazanov

Название обо всём уже глаголит!))))

4
Никому ничего

Кака, она и без Denuvo кака.

4
AceTheKing

Разрабы Каки оказались на редкость упёртыми и не просто удалили Дуню, а решили заменить ее на какой-то более бомжовый анти-тампер))

3
TRADS80

В детстве в каку играл, нравилось но родители ругались. Теперь спустя 40 лет могу спокойно поиграть.

3
natrogrii

А что так быстро сдулись? Посмотрел, вышла в первых числах мая 2023, почти три месяца прошло, видимо не попёрла деньга с продаж, а за денуву тоже нехило платить надо.

3
jax baron

и па делом.

-1
Illusive Devil

Каку удалили из KAKU.

2
DavieDzhons

Хрень!

1
hamshut

Люблю новости о том, что разрабы сами удалили дерьмово сильнее, чем новости об их взломе)

0
kotasha

Вот с бы с нормальных игр удаляли денуво, видимо продажи смешные отсюда и удаления, не знаю на что разрабы на деялись.

0