Приключение KAKU: Ancient Seal вышло в раннем доступе ©

На площадке Steam в раннем доступе стала доступна яркая адвенчура KAKU: Ancient Seal от небольшой студии BINGOBELL. Взяв под управление забавного человечка с дредами по имени Каку и его летающего спутника, игрокам нужно исследовать огромный континент, который наполнен множеством тайн, необычными живыми существами и огромными боссами. Кроме того, авторы обещают интересные и порой даже сложные головоломки, коих в KAKU: Ancient Seal немало.

Касаемо игрового процесса, а именно боевой системы, тут нам предлагается некое подобие соулс-лайка, где в сражениях нужно подбирать точные тайминги для атак, уклонений и блокировки ударов. Также во время исследования большого мира искатели приключений прогуляются по множеству разнообразных биомов, начиная от теплых и поросших различными растениями, заканчивая ледяными и огненными локациями.

Как уже было подмечено, KAKU: Ancient Seal вышла в раннем доступе, поэтому еще немалая часть контента будет добавлена со временем. Сейчас игру можно приобрести за 872 рубля. Русскоязычная локализация имеется.