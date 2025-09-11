Мрачный экшен-roguelike в киберпанковском космосе Katanaut стал доступен в Steam

Acclaim вчера представила новую игру Katanaut, которая уже доступна на Steam по цене 512 рублей. Разработанная студией Voidmaw, игра сочетает в себе элементы roguelike, метроидвании, киберпанка с нотками хоррора и динамичного боевого стиля, вдохновленного soulslike.

Сюжет разворачивается на разрушенной космической станции, где игроку предстоит продвигаться через комнаты и коридоры, наполненные врагами. Дизайн уровней совмещает ручную рисовку и процедурную генерацию, что гарантирует каждый раз уникальный опыт прохождения.

Бои в Katanaut быстрые и плавные: основной акцент на мечи в ближнем бою, но доступны и дальние атаки, а также широкий арсенал навыков, которые открываются по мере прогресса. Игрокам предстоит экспериментировать с различными билдами, усиливая холодное оружие, огнестрельное вооружение или создавая уникальные комбинации стратегий.

Смерть в игре — не конец, а новая возможность. В Katanaut нет контрольных точек, и каждый game over означает старт с нуля, что делает каждое прохождение уникальным и подталкивает к изучению новых подходов и тактик.

Игра обещает высокую реиграбельность, насыщенные сражения и атмосферу киберпанковской станции, где каждая деталь окружения может быть использована стратегически. Katanaut уже привлекла внимание фанатов roguelike и поклонников сложных, динамичных экшенов, предлагая глубокий, но доступный игровой опыт.