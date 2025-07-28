Kibu, игра про красную панду, выйдет до конца года

Разработчик-одиночка из Studio Inkyfox (Omno) сообщил, что Kibu, проект на стыке приключенческого экшена и exploration-игры, появится в Steam до конца года. Главный герой Kibu — монах-отшельник в образе красной панды.
Панда исследует разные миры, где карабкается по скалам и сражается и парит при помощи посоха. В путешествии нужно собирать разные сокровища и другие коллекционные предметы.
Цель монаха — восстановить разрушенный храм в родном мире. Изначально Kibu задумывалась как survival-игра, но в итоге автор отказался от элементов «выживалки», попросту отвлекавших от красивых ландшафтов.
Выглядит как мобильный клон Kena Bridge of Spirits с фурри вместо героя. Весь геймплей это бег по пустым полям и сбор светящегося мусора под расслабляющую музыку. Инновационный опыт садоводства и рыбалки за 40 долларов. Бюджет 3 доширака, геймдизайн из 2012 года. Ещё один шедевр от создателя очередного симулятора ходьбы.
Спасибо, добавил в список желаемого)
Когда был в Москве, в зоопарке больше всех понравились именно красные панды
Ершов в поисках Крынжу. (кто понял тот понял).