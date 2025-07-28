Kibu, игра про красную панду, выйдет до конца года

Разработчик-одиночка из Studio Inkyfox (Omno) сообщил, что Kibu, проект на стыке приключенческого экшена и exploration-игры, появится в Steam до конца года. Главный герой Kibu — монах-отшельник в образе красной панды.

Панда исследует разные миры, где карабкается по скалам и сражается и парит при помощи посоха. В путешествии нужно собирать разные сокровища и другие коллекционные предметы.

Цель монаха — восстановить разрушенный храм в родном мире. Изначально Kibu задумывалась как survival-игра, но в итоге автор отказался от элементов «выживалки», попросту отвлекавших от красивых ландшафтов.