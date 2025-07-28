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Kibu 2025 г.
Адвенчура, Инди
5.3 11 оценок

Kibu, игра про красную панду, выйдет до конца года

Solstice Solstice

Разработчик-одиночка из Studio Inkyfox (Omno) сообщил, что Kibu, проект на стыке приключенческого экшена и exploration-игры, появится в Steam до конца года. Главный герой Kibu — монах-отшельник в образе красной панды.

Панда исследует разные миры, где карабкается по скалам и сражается и парит при помощи посоха. В путешествии нужно собирать разные сокровища и другие коллекционные предметы.

Цель монаха — восстановить разрушенный храм в родном мире. Изначально Kibu задумывалась как survival-игра, но в итоге автор отказался от элементов «выживалки», попросту отвлекавших от красивых ландшафтов.

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4
Kibu
2025 г.
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Gridon

Выглядит как мобильный клон Kena Bridge of Spirits с фурри вместо героя. Весь геймплей это бег по пустым полям и сбор светящегося мусора под расслабляющую музыку. Инновационный опыт садоводства и рыбалки за 40 долларов. Бюджет 3 доширака, геймдизайн из 2012 года. Ещё один шедевр от создателя очередного симулятора ходьбы.

1
TerryTrix

Спасибо, добавил в список желаемого)

Lyс

Когда был в Москве, в зоопарке больше всех понравились именно красные панды

Кей Овальд

Ершов в поисках Крынжу. (кто понял тот понял).