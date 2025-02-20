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Killing Floor 3 25.03.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
7.2 72 оценки

Стартовал закрытый бета-тест Killing Floor 3

monk70
Новости

Tripwire Interactive сообщила о старте закрытой бета-версии для кооперативной игры Killing Floor 3. Бета-версия доступна до 24 февраля, 19:00 МСК, и включает в себя три карты, два уровня сложности для каждой (нормальный и сложный) и различные цели.

На выбор доступно шесть специалистов с уникальным прогрессом и разблокируемыми навыками в дополнение к 30 различным видам оружия. Вы можете улучшать и модифицировать их с помощью модов, хотя для их создания вам понадобятся их схемы и материалы. Среди врагов есть новая Сирена, а в конце карт появляются боссы, с которыми нужно сразиться.

Killing Floor 3 выходит 25 марта для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Еще одна бета-версия запланирована до релиза игры. Tripwire выпустит бесплатные обновления после запуска, добавив новые карты, специалистов, оружие, новые косметические предметы и больше сюжетного контента.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
AGS37

посмотрел стримы пару минут: игра выглядит ужасно - какой-то смешанный кал из warzone и apex...

KF2 игра вообще не напоминает
удалил из Желаемого в Steam и отписался от новостей - игру похоронил окончательно.

0
hitman47477

Варзон чего игра же не королевска битва о чем ты чел....

-1
Большая Флейта

Ситуация ровно такая же как с payday 3

2
hitman47477

Эм а ссылку на ету заявку кинуть не судьба????

-2