Стартовал закрытый бета-тест Killing Floor 3

Tripwire Interactive сообщила о старте закрытой бета-версии для кооперативной игры Killing Floor 3. Бета-версия доступна до 24 февраля, 19:00 МСК, и включает в себя три карты, два уровня сложности для каждой (нормальный и сложный) и различные цели.

На выбор доступно шесть специалистов с уникальным прогрессом и разблокируемыми навыками в дополнение к 30 различным видам оружия. Вы можете улучшать и модифицировать их с помощью модов, хотя для их создания вам понадобятся их схемы и материалы. Среди врагов есть новая Сирена, а в конце карт появляются боссы, с которыми нужно сразиться.

Killing Floor 3 выходит 25 марта для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Еще одна бета-версия запланирована до релиза игры. Tripwire выпустит бесплатные обновления после запуска, добавив новые карты, специалистов, оружие, новые косметические предметы и больше сюжетного контента.