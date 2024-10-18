На ПК и консолях стал доступен ремастер шутера Killing Time: Resurrected

На ПК и консолях вышел ремастер шутера 90-х — Killing Time: Resurrected. Обновленная версия предлагает улучшенные текстуры, визуальные эффекты окружения и плавный геймплей. Также было значительно улучшено управление, что делает процесс игры более отзывчивым и удобным. На момент написания статьи у игры 86% положительных отзывов в Steam.

Игра теперь поддерживает разрешение 4K и частоту до 144 FPS, что позволяет наслаждаться четкой картинкой и высоким уровнем производительности. Дополнительно разработчики добавили сглаживание, обновленные 2D-экраны и улучшенное меню.

События игры разворачиваются в 1930-х годах, где игроки исследуют зловещее поместье, полное призраков и сверхъестественных монстров. Вам предстоит уничтожить их всех, погружаясь в атмосферу мистического ужаса.