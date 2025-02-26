Эмулятор shadPS4 научился запускать PS4-эксклюзив Killzone: Shadow Fall

Как стало известно, эмулятор shadPS4 версии 0.61 научился запускать еще один PS4-эксклюзив - шутер Killzone: Shadow Fall от студии Guerrilla Games.

На данный момент эмулятор уже умеет корректно отображать меню и вступительный ролик игры, однако пока что эмулятор не умеет корректно работать с геймплеем игры - для этого потребуются дальнейшие доработки совместимости эмулятора. Тем не менее, запуск игры - это уже большой прогресс.

Killzone: Shadow Fall вышла на PS4 в 2013 году.