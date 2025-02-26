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Killzone: Shadow Fall 14.11.2013
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.3 414 оценок

Эмулятор shadPS4 научился запускать PS4-эксклюзив Killzone: Shadow Fall

AceTheKing
Новости

Как стало известно, эмулятор shadPS4 версии 0.61 научился запускать еще один PS4-эксклюзив - шутер Killzone: Shadow Fall от студии Guerrilla Games.

На данный момент эмулятор уже умеет корректно отображать меню и вступительный ролик игры, однако пока что эмулятор не умеет корректно работать с геймплеем игры - для этого потребуются дальнейшие доработки совместимости эмулятора. Тем не менее, запуск игры - это уже большой прогресс.

Killzone: Shadow Fall вышла на PS4 в 2013 году.

shadPS4 - эмулятор PlayStation 4
4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
martin32

интересно какое железо нужно для этого эмулятора.

1
Лорд Малак

Для игры в FHD в бладборн более чем хватало RX 6650XT, RX 7600 или RTX 4060 в паре c R5 3600.

0
BleederHunt

Может уже в Сони таки выпустят переиздание для РС включая все части?)

0
utmuk

Молодец!

0