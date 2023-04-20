The King of Fighters 15 получит новую расширенную демоверсию ©

SNK сегодня объявила о выпуске новой демоверсии The King of Fighters 15, которая выглядит как настоящая "lite" версия полной игры, бесплатная и включающая урезанный контент по сравнению со стандартной версией, но все же представляющая собой хорошее расширение.

Демоверсия The King of Fighters XV выйдет сегодня, 20 апреля 2023 года, пока только на PS5 и PS4. В ней мы найдем возможность использовать 15 персонажей из реестра игры.

Онлайн-мультиплеера нет, но в этой версии доступны оффлайн Versus и режим тренировки. SNK дает понять, что сохранения нельзя будет перенести в полную версию, но эта демоверсия действительно выглядит как очень обширное тестирование игры.