на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 81 оценка

Kingdom Come: Deliverance II получит русскую текстовую локализацию

AceTheKing
Новости

Как стало известно, предстоящая Kingdom Come: Deliverance II получит текстовый перевод на русский язык.

Информация об этом появилась на странице игры в Steam. Всего игру планируют перевести на 14 языков. В сиквеле главным героем снова станет Индржих, который продолжит мстить за своих убитых родителей, выступая против короля Венгрии.

Выход Kingdom Come: Deliverance II запланирован на конец 2024-го года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

46
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Лидер_Мур

А этот год не так плох, ждём ждём ждем

12
Olegas_V

хорошие новости одна за другой

11
caliskan

В итоге всего несколько издателей скурвились и не добавляют локализацию, остальные имеют голову на плечах

11
ruslan_dzusev

блин, опять читать, опять зрение портить...но хоть что-то

1
Nikitos4125

да притом что в рф он заблочен как и первая игра, не купить

0
z8TiREX8z

это не проблема дружище, если охота купить игру, можно всегда это сделать.

9
Kykyryzec

Ну на русском разговаривают не только в России

5
T2 FLAIR Kykyryzec

А игры есть не только в магазинах*

6
Котян Сутоевич

Идёшь в сторонний магазин и покупаешь там ключ. Проблема в чём?

3
AGS37 Котян Сутоевич

такие ключи обычно 1) дороже 2) никогда нет скидок 3) имеют шанс мошенничества (если мамонт и лазиешь на непроверенные сайты)
поэтому предпочтительнее иметь доступ в Стиме

0
Сережаа

Похоже времена когда русская озвучка была обязательной, по крайней мере для ААА игр, уже в далеком прошлом... Помянем парни

0
Кей Овальд

И релиз только на пиратках.

-8
zero sleep

Ага. Для пиратов он там всегда.

0
Кей Овальд zero sleep

Я бы купил (как первую), но другого выбора не будет. Только пиратить лицемерных тварей.

1
Banexander Кей Овальд

Зачем ты играешь в игры от лицемерных тварей? Это тебе должно быть западло

-4
Кей Овальд Banexander

Нет. В самих играх-то проблем нет. Проблемы только в тех, кто их блокирует.

1
-zotik- Кей Овальд

ты сам себе противоречишь

1
Aнaтoлий

Каеф! Снова буду играть с родной озвучкой игры для атмосферности и без ущерба для понимания.

-9
SoRaS3

Для первой есть ИИ перевод озвучки (без катсцен). Тоже норм.

А для второго прохождения, можно хоть чешскую включать. )

0