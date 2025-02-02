На PS5 стартовала предзагрузка Kingdom Come: Deliverance 2

Сообщается, что сегодня владельцам PS5-версии Kingdom Come: Deliverance 2 стала доступна предзагрузка игры. Игре понадобится 85 ГБ на накопителе.
Известно, что завтра предзагрузка так же начнется на PC в магазинах Steam и Epic Games Store. PC-игроки смогут скачать игру после 18:00 по московскому времени. В свою очередь владельцам Xbox Series версии игры доступ к предзагрузка открылся ещё с 28 января.
Релиз игры состоится уже 4 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Первая понравилась, особенно леса крута сделаны. Заценим и вторую.
это ты наверное не видел какие леса они хотели сделать первоначально (еще до выхода игры были кадры с игры или даже демо версия для разрабов которую слили в сеть..я помню даже играл в нее....и там леса были просто фантастические по красоте ....потом вышла игра и стало совершенно все хуже намного..небо и земля как хотели и как вышло
Во вторник, уже мона будет покатать
Сомневаюсь, что в день релиза игра окажется на торрентах, а в РФ её официально не купить
Когда на торрентах ожидать?
4 февраля