На PS5 стартовала предзагрузка Kingdom Come: Deliverance 2

Сообщается, что сегодня владельцам PS5-версии Kingdom Come: Deliverance 2 стала доступна предзагрузка игры. Игре понадобится 85 ГБ на накопителе.

Известно, что завтра предзагрузка так же начнется на PC в магазинах Steam и Epic Games Store. PC-игроки смогут скачать игру после 18:00 по московскому времени. В свою очередь владельцам Xbox Series версии игры доступ к предзагрузка открылся ещё с 28 января.

Релиз игры состоится уже 4 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.