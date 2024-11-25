В Kingdom Come: Deliverance 2 будет несколько концовок

Долгожданная Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет в феврале и, как и первая игра, посвящена жизни Генриха Скаллицкого, самого «крутого парня» Богемии XIII века. Игра также готовится стать всепоглощающей WRPG с открытым миром - поджанр, в котором все еще господствует The Witcher 3: Wild Hunt, вышедшая в 2015 году и также созданной разработчиками из Восточной Европы.

И если в оригинальной Kingdom Come путь Генриха пролегал от крестьянина-кузнеца до знатного рыцаря, то в сиквеле он пройдет путь от «мужчины до воина», причем с несколькими концовками, которые станут отражением ваших морально серых решений.

На стриме, который был организован IGN, разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 упомянули, что в игре будет несколько концовок, а не одна каноническая концовка как было в первой игре, и как сказал один из участников Reddit, это, скорее всего, может означать: ''Генри будет убивать безвинных крестьян. Понятно".

Напомним, релиз Kingdom Come: Deliverance 2 намечен на 11 февраля. Игра появится на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.