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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 553 оценки

В Steam открылась предзагрузка Kingdom Come: Deliverance 2

AceTheKing
Новости

Только что в магазине Steam для владельцев Kingdom Come: Deliverance 2 открылась предзагрузка игры. На PS5 и Xbox Series X/S предзагрузка стала доступна еще раньше. В свою очередь в магазине Epic Games Store, судя по всему, предзагрузки не будет.

Ранее сообщалось, что эмбарго на публикацию обзоров для игры должно закончиться уже сегодня, поэтому, вероятно, уже в скором времени станут известны оценки игры и мы увидим первые вердикты от различных изданий.

Релиз игры состоится завтра в 19:00 по московскому времени на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

13
69
Комментарии: 69
Ваш комментарий
dexxxx123

уже на торентах

5
My life is a game

ага конечно)

1
Лидер 666 Racist

на торрентах вы будете завтра довиться , скорость будет нулевая, все будут орать когда уже скачается, потом когда будет 95% скачено, скорость упадет почти в ноль, и так еще пару часов ждать, потом выйдет патч на следующий день, и заново качать! кайф же! бесплатно зато! пираты вперед! ха-ха-ха

-31
Mimocrocodil Лидер 666 Racist

Ну так то да, чего смеешься то? Подумаешь, время на скачку потратиться. Я вот перед тем как на работу пойти ее поставлю и как вернусь уже игра скачается. Так что твой смех не уместен от слова совсем.

9
Лидер 666 Racist Mimocrocodil

не знаю чел, я никогда не работал нигде, поэтому не могу понять что это такое, когда куда-то надо отойти на 10 часов, и потом придти, ну максимум пойти могу пошопиться, так что для меня лично важно конечно же получать все и сразу.

P/s я если бы отошел куда-то на 10 часов, то когда бы пришел, просто завалился спать, труд вообще не для меня, могу максимум на беговой дорожке побегать 20 минут и все капец устаю

-22
QuaggyArnold Лидер 666 Racist

Никаких проблем на торренте не будет. Я качал паука со скоростью 13мб за 2 с лишним часа

1
HorribleNymor

В Эпике никакой предзагрузки нету идет отсчет времени 23 часа

3
Темный-Властелин

а она там вообще есть?

0
HorribleNymor Темный-Властелин

Да в Эпике есть Голд эдитон

0
Темный-Властелин HorribleNymor

я про предзагрузку, никогда не слышал

0
vas0k

подскажите, как активировать предзагрузку в Epic Games? не могу найти. сам лаунчер перезагружал - нет эффекта(((

1
Артём080

Из РФ не работает

0
Maksimus161rus

Отлично

0
вупсич пупсич

Нет никакой предзагрузки в 19 01 в стиме. Опять прогрев гоев

0
BigusDickus вупсич пупсич

поставил на загрузку. 77 гигов

0
Котян Сутоевич

У вот меня не открылась. Видимо, ровно в 19:00 по МСК и начнётся, как было изначально заявлено.

0
My life is a game

Обман какой то

0
AceTheKing

https://store.steampowered.com/news/app/1771300/view/514074671752151719

0
Лидер 666 Racist AceTheKing

круто круто))

-1
Котян Сутоевич AceTheKing

Новость я видел в Стиме. Они, видимо, просто заранее (мин. за 10-15) выложили её.

0
My life is a game AceTheKing

твоя ссылка ведет сюда

-1
Azrael Erelim

Перезапусти сам стим

2
Mitya Architect

ух блин, помню как раз в месяц заходил на PG проверить новости и слухи когда там Чехи разродят продолжение...
(ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ СТИМ И ПОЙДЕТ ПРЕДЗАГРУЗКА, ну кто не в курсах)

0
Темный-Властелин

маякните когда будет доступна

0
Лидер 666 Racist
-1
Темный-Властелин Лидер 666 Racist

О пошло, спасибо)

1
YellowQuilbert

скачал, 15 минут поиграл и вышел, в окно.

0
Темный-Властелин

и как там в окне?

0
Рикочико Темный-Властелин

До сих пор не ответил...

Пииии.... пииии.... пиииииииии.........

1
Jay C

Никакой предзагрузки в EGS нет и судя по всему не будет (((

0
vas0k

Написал в поддержку, пообещали скоро ответить, жду)

1
vas0k

Ответили: Thank you for your patience, my friend, let me comment to you that after verify some information we have not an issue reported, in this case please delete the launcher cache, if the issue persists, check it from the Epic Games Store website, but if the pre-load has not started, we will need to wait a couple of hours more

[Спасибо за терпение, мой друг, позвольте мне прокомментировать, что после проверки некоторой информации нам не сообщали о проблемах, в этом случае, пожалуйста, удалите кэш лаунчера, если проблема сохраняется, проверьте ее на сайте Epic Games Store, но если предварительная загрузка не началась, нам нужно будет подождать еще пару часов]

1
Jay C vas0k

Видимо проблема на их стороне тк я только недавно установил лаунчер, таймер у меня идет, но даже скажем так кнопки - предзагрузка нет совсем.

1
vas0k Jay C

та же фигня.
Возможно, они в принципе отрубили предзагрузку для наших регионов.

0
Jay C vas0k

У меня Турецкий EGS

1
BigusDickus
0
Fobus9955

ломать сегодня будут , инфа есть ? как бы круто было бы начать сегодня играть а потом сейвы перекинуть

-1
Mitya Architect

типо элитный предзаказ)

0
My life is a game

наврядли
там не все файлы явно будут

завтра перед выходом распаковка наверняка еще будет файлов

0
Fobus9955 Mitya Architect

получается что так ) там вроде защиты нету никакой , хз стим сам кажется какую то минимальную защиту засовывает , на проверку лицензии , вроде ее на изах ломают , но точно не уверен , не подкован в теме взломов

0
Mitya Architect Fobus9955

а я проверил) ахаах пока нету в зеленом)))))
качаю в стиме, чет рад, ну как в детстве на новый год или день рождения)

0
Fobus9955 My life is a game

логично кстати , ладно по егурту и спать

0