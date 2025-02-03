В Steam открылась предзагрузка Kingdom Come: Deliverance 2

Только что в магазине Steam для владельцев Kingdom Come: Deliverance 2 открылась предзагрузка игры. На PS5 и Xbox Series X/S предзагрузка стала доступна еще раньше. В свою очередь в магазине Epic Games Store, судя по всему, предзагрузки не будет.
Ранее сообщалось, что эмбарго на публикацию обзоров для игры должно закончиться уже сегодня, поэтому, вероятно, уже в скором времени станут известны оценки игры и мы увидим первые вердикты от различных изданий.
Релиз игры состоится завтра в 19:00 по московскому времени на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
уже на торентах
ага конечно)
на торрентах вы будете завтра довиться , скорость будет нулевая, все будут орать когда уже скачается, потом когда будет 95% скачено, скорость упадет почти в ноль, и так еще пару часов ждать, потом выйдет патч на следующий день, и заново качать! кайф же! бесплатно зато! пираты вперед! ха-ха-ха
Ну так то да, чего смеешься то? Подумаешь, время на скачку потратиться. Я вот перед тем как на работу пойти ее поставлю и как вернусь уже игра скачается. Так что твой смех не уместен от слова совсем.
не знаю чел, я никогда не работал нигде, поэтому не могу понять что это такое, когда куда-то надо отойти на 10 часов, и потом придти, ну максимум пойти могу пошопиться, так что для меня лично важно конечно же получать все и сразу.
P/s я если бы отошел куда-то на 10 часов, то когда бы пришел, просто завалился спать, труд вообще не для меня, могу максимум на беговой дорожке побегать 20 минут и все капец устаю
Никаких проблем на торренте не будет. Я качал паука со скоростью 13мб за 2 с лишним часа
В Эпике никакой предзагрузки нету идет отсчет времени 23 часа
а она там вообще есть?
Да в Эпике есть Голд эдитон
я про предзагрузку, никогда не слышал
подскажите, как активировать предзагрузку в Epic Games? не могу найти. сам лаунчер перезагружал - нет эффекта(((
Из РФ не работает
Отлично
Нет никакой предзагрузки в 19 01 в стиме. Опять прогрев гоев
поставил на загрузку. 77 гигов
У вот меня не открылась. Видимо, ровно в 19:00 по МСК и начнётся, как было изначально заявлено.
Обман какой то
https://store.steampowered.com/news/app/1771300/view/514074671752151719
круто круто))
Новость я видел в Стиме. Они, видимо, просто заранее (мин. за 10-15) выложили её.
твоя ссылка ведет сюда
Перезапусти сам стим
ух блин, помню как раз в месяц заходил на PG проверить новости и слухи когда там Чехи разродят продолжение...
(ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ СТИМ И ПОЙДЕТ ПРЕДЗАГРУЗКА, ну кто не в курсах)
маякните когда будет доступна
О пошло, спасибо)
скачал, 15 минут поиграл и вышел, в окно.
и как там в окне?
До сих пор не ответил...
Пииии.... пииии.... пиииииииии.........
Никакой предзагрузки в EGS нет и судя по всему не будет (((
Написал в поддержку, пообещали скоро ответить, жду)
Ответили: Thank you for your patience, my friend, let me comment to you that after verify some information we have not an issue reported, in this case please delete the launcher cache, if the issue persists, check it from the Epic Games Store website, but if the pre-load has not started, we will need to wait a couple of hours more
[Спасибо за терпение, мой друг, позвольте мне прокомментировать, что после проверки некоторой информации нам не сообщали о проблемах, в этом случае, пожалуйста, удалите кэш лаунчера, если проблема сохраняется, проверьте ее на сайте Epic Games Store, но если предварительная загрузка не началась, нам нужно будет подождать еще пару часов]
Видимо проблема на их стороне тк я только недавно установил лаунчер, таймер у меня идет, но даже скажем так кнопки - предзагрузка нет совсем.
та же фигня.
Возможно, они в принципе отрубили предзагрузку для наших регионов.
У меня Турецкий EGS
ломать сегодня будут , инфа есть ? как бы круто было бы начать сегодня играть а потом сейвы перекинуть
типо элитный предзаказ)
наврядли
там не все файлы явно будут
завтра перед выходом распаковка наверняка еще будет файлов
получается что так ) там вроде защиты нету никакой , хз стим сам кажется какую то минимальную защиту засовывает , на проверку лицензии , вроде ее на изах ломают , но точно не уверен , не подкован в теме взломов
а я проверил) ахаах пока нету в зеленом)))))
качаю в стиме, чет рад, ну как в детстве на новый год или день рождения)
логично кстати , ладно по егурту и спать