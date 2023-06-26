Состоялся релиз Kingdom Eighties: Summer of Greed ©

В Steam состоялся релиз спин-оффа интересной серии инди-стратегий от Fury Studios, Kingdom Eighties: Summer of Greed. Версии для PlayStation 5, Xbox Series и Switch появятся позднее. Если действие предыдущих игр серии Kingdom происходило в средневековые времена, то последняя часть переносит нас в маленький американский городок 1980-х годов.

О чем, собственно, Kingdom Eighties? Мы возьмем на себя роль команды подростков, задачей которых будет защита города от монстров, созданных таинственной силой под названием "Жадность".

Для этого наши герои будут возводить заграждения и баррикады, чтобы не дать таинственным существам проникнуть в город. Как и в предыдущих частях серии, действие игры происходит со стороны. Как игрок, мы должны путешествовать по миру в поисках сырья, которое мы будем использовать для создания барьеров. В предыдущих частях мы делали это верхом на лошади, здесь же мы меняем крепления на велосипеды и скейтборды.

Графика выдержана в приятном стиле пиксель-арт, а атмосферу 1980-х годов дополняет музыка в стиле synthwave. В игре есть текстовый перевод на русский язык и для её покупки не нужно менять регион — за Kingdom Eighties просят 414 рублей.