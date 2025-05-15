Square Enix показала новые скриншоты Kingdom Hearts IV

Впервые с момента анонса в апреле 2022 года компания Square Enix опубликовала два новых скриншота Kingdom Hearts IV. Это первый свежий взгляд на игру за два года, и он вновь подогрел интерес поклонников серии.

Разработчики заверили, что команда усердно трудится над проектом и делает всё возможное, чтобы оправдать ожидания фанатов. В официальном сообщении Square Enix выразила благодарность за поддержку: «Мы видим вашу реакцию, и искренне благодарны за волну энтузиазма. Мы тоже невероятно рады и с нетерпением ждём момента, когда сможем раскрыть больше подробностей».

Дата релиза и список платформ пока не объявлены, но фанаты надеются на скорое обновление информации.