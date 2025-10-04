Kingmakers отложили за пять дней до релиза - новую дату не назвали

Инди-экшен Kingmakers, сочетавший в себе средневековые сражения и огнестрельное оружие, должен был выйти 8 октября, но разработчики объявили об переносе на неопределённый срок.

Проект студии Redemption Road Games и издателя tinyBuild стал вирусным ещё на этапе анонса: трейлер с идеей «пулемёт против рыцарей» собрал более миллиона просмотров и даже вдохновил на работу над экранизацией. Однако, по словам авторов, амбиции оказались выше первоначальных сроков.

В официальном заявлении команда подчеркнула, что не собирается жертвовать контентом ради раннего релиза:

«Kingmakers — это невероятно амбициозная игра, и мы не хотим урезать запланированные возможности ради выпуска в срок. Наша цель с самого начала заключалась в том, чтобы создать нечто уникальное по масштабу, геймплею и интерактивности».

Игра создаётся на Unreal Engine 4 и должна предложить десятки тысяч бойцов на поле боя, масштабные замки и кооператив на четверых с возможностью свободного подключения и выхода.

Хотя перенос всего за неделю до релиза выглядит неожиданным, разработчики обещают вскоре показать подробный разбор геймплея, чтобы доказать, что ожидание того стоит.